Radu Căpîlnaşiu renunță la preşedinția PNL Zalău şi la funcţia de consilier judeţean

Cunoscutul om politic, fostul primar al Zalăului, Radu Căpîlnaşiu a demisionat din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale a PNL Zalău, dar şi din funcţia de consilier judeţean. Şi asta începând din 11 iulie. Funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale a PNL a fost preluată, prin interimat, de Mihai Crişan, până la organizarea de noi alegeri, iar cea de consilier judeţean îi va reveni omului de afaceri Liviu Unguruşan.

Motivele care l-au determinat să demisioneze din cele două funcţii politice au fost explicate în cadrul unei conferinţe de presă, care s-a desfăşurat vineri – 12 iulie, la sediul PNL Sălaj, chiar de Radu Căpîlnaşiu. ”Încă de acum un an am discutat acest aspect cu preşedintele PNL Sălaj, Lucian Bode, cum că ar fi nevoie de o schimbare şi în zona Biroului Municipal, la nivel de preşedinte. Am amânat luarea acestei decizii, pe motivul că vom încerca să ne axăm pe viitorul candidat PNL la Primărie, lucru care probabil se va întâmpla în perioada următoare. E nevoie de forţe prospete, am înţeles mesajul electoratului. Se doreşte să apară oameni noi, feţe noi. Am spus că este cazul să provoc partidul la această schimbare şi, ca atare, mi-am depus demisia, mandatul, din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale. S-a ajuns la această formulă validată şi agreată, în persoana lui Mihai Crişan. Este, după cum s-a şi văzut, o variantă agreată în unanimitate de toţi colegii şi va fi bine receptată de către oamenii din oraş, mai mult de către tineri. (…). Aşa am simţit eu, că e momentul să se întâmple acest lucru în organizaţia Zalău. Rămân la nivel de prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene alături de ceilalţi colegi pentru a ne atinge obiective propuse”, a precizat Căpîlnaşiu.

Plecarea din Consiliul Judeţean Sălaj: ”Nu se ţine cont de absolut nimic din ceea ce propui”

Acesta şi-a justificat şi ”plecarea” din Consiliul Judeţean (CJ) Sălaj. ”De fiecare dată am discutat pe anumite teme şi probleme. Unul dintre obiectivele noastre a fost să propunem realizarea unui parc industrial în Sălaj, în Zalău. Acest lucru nu a fost luat în considerare. S-au găsit tot felul de argumente, printre care cum că nu ar exista forţă de muncă. Am explicat atunci că nu există forţă de muncă nici în Oradea, nici în Cluj şi că totuşi se fac parcuri industriale şi că aceste oraşe se dezvoltă şi atrag forţă de muncă. Această investiţie se putea realiza cu sprijinul CJ şi a Primăriei. (…). Este deranjant… Eu am fost obişnuit, fiind în funcţie, să ţin cont şi de părerile altora. Şi acolo le consideram bune să le pun în aplicare. Aici, după trei ani, vezi că orice spui şi orice argument ai nu se ţine cont de absolut nimic din ceea ce propui. Acest lucru mă nemulţumeşte. De exemplu, la ultima şedinţă de CJ s-a votat alocarea unor sume de bani pentru tineret şi sport şi s-au dat pe tot felul de activităţi ecumenice. Şi asta pentru simplul fapt că s-a scris într-un proiect cuvântul tineret. Sunt lucruri pe care majoritatea actuală din CJ Sălaj le votează la greu. Nu cred că este chiar aşa de confortabil să răspunzi la comandă politică, îţi asumi totuşi lucruri care ar putea să te coste pe viitor. Acesta este unul din motivele pe care le-am luat în considerare când am decis să renunţ şi la această funcţie”, a adăugat Căpîlnaşiu.

PNL Sălaj, amplu proces de analiză a rezultatelor pe fiecare organizaţie

De cealaltă parte, preşedintele PNL Sălaj, Lucian Bode a explicat faptul că după alegerile europarlamentare din 26 mai, PNL Sălaj a trecut la un amplu proces de analiză a rezultatelor pe fiecare organizaţie locală în parte. Totodată Biroul Executiv Naţional a decis evaluarea fiecărei filiale judeţene în parte, filiala PNL Sălaj fiind evaluată în data de 26 mai. ”Scopul acestor analize îl intuiţi cu siguranţă. Să învăţăm din aceste alegeri (aceste alegeri au spulberat un mit: <<nu merg la vot pentru că oricum votul meu nu contează>>). Dar mobilizarea şi rezultatul au dovedit contrariul. Noi trebuie să valorificăm acest rezultat în perspectiva alegerilor prezidenţiale, locale şi parlamentare pe care PNL le va caştiga”, a precizat Bode. Potrivit acestuia, la finalul acestor analize, BPJ al PNL Sălaj a luat câteva decizii în şedinţa din 11 iulie. La propunerea şefilor de sectoare şi cu consultarea Birourilor Politice Locale (BPL) o serie de organizaţii locale vor trece în perioada următoare printr-un proces de restructurare. ”În urma acestui proces, fie vom avea o conducere interimară, fie vom întări BPL ale unor organizaţii locale. Mă refer la organizaţiile Bănişor, Bocşa, Carastelec, Cristolţ, Letca, Meseşenii de Jos, Mirşid, Pericei, Sâg, Sânmihaiu Almaşului şi Şimişna. Acest proces de restructurare ne propunem să-l finalizăm până pe 11 august, dată după care PNL şi Klaus Iohannis intră în precampanie pentru alegerile prezidenţiale. Luând act de demisia domnului Radu Căpîlnaşiu din funcţia de preşedinte al organizaţiei Zalău, în urma consultării BPL am decis în şedinţa Biroului Politic Judeţean să numim un preşedinte interimar la organizaţia Zalău, stabilind totodată şi un calendar pe care noul birou interimar al PNL Zalău să-l respecte. Astfel, un nou birou interimar aprobat de BPJ ( până la finele săptămânii viitoare); un plan de acţiuni concrete-implicarea în procesul de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii domnului preşedinte al României şi desemnarea candidatului pentru funcţia de primar al municipiului Zalău, din partea PNL”, a adăugat preşedintele PNL Sălaj Lucian Bode.

Mihai Crişan – noul preşedinte interimar al PNL Zalău

Noul preşedinte interimar al PNL Zalău este începând de joi – 11 iulie, Mihai Crişan. De profesie inginer, Mihai Crişan este membru PNL Sălaj din 2014, fost preşedinte al organizaţiei de tineret Sălaj (2017), absolvent al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, secţia Construcţii civile – Limba engleză, masterand în cadrul aceleaşi facultăţi. În prezent activează în domeniul pe care l-a absolvit. Este membru PNL încă din timpul studenţiei. ”Şi eu am fost surprins de acest lucru, doar că în acelaşi timp sunt conştient de dimensiunea acestei provocări şi consider că dincolo de persoana mea, important este mesajul pe care dorim să îl transmitem: oamenii tineri, implicaţi şi responsabili pot să îşi facă vocea auzită în cadrul PNL”, a precizat noul preşedinte interimar PNL Zalău – Mihai Crişan.