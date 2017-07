Preşedintele PNL Ludovic Orban la Zalău: “Guvernarea actuală trimite România în pragul unei crize economice” Florin Negoiţă

Prezenţi în Sălaj pentru întâlniri cu membrii Partidului Naţional Liberal (PNL), PNL, presa, dar şi pentru a participa la evenimentele prilejuite de sărbătoarea „Zilelor Şimleului”, preşedintele PNL Ludovic Orban şi Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, au participat, vineri, alături de preşedintele PNL Sălaj Lucian Bode, la o conferinţă de presă la sediul PNL Sălaj din Zalău.

Cei trei oficiali au vorbit despre măsurile pe care Guvernul Tudose are în plan să le implementeze, măsuri care, în opinia PNL, vor însemna un adevărat dezastru pentru economia şi dezvoltarea României. Preşedintele PNL Ludovic Orban s-a arătat extrem de îngrijorat de consecinţele ce se vor răsfrânge asupra mediului de afaceri din ţară, prin implementarea unui pachet de măsuri considerat a fi distructiv, acesta fiind, de altfel, subiectul principal al întâlnirii cu presa.

“Guvernarea coaliţiei PSD-ALDE, prin măsurile pe care vrea să le implementeze, va aduce România în pragul unui colaps economic. Deşi de la începutul anului a existat o creştere economică, în investiţii înregistrăm un minim istoric al ultimilor zece ani, dar şi un deficit bugetar fără precedent în ultima decadă. Măsurile noi – legea salarizării unice şi creşterea punctului de pensie vor creşte şi mai mult cheltuielile faţă de nivelul prognozat, estimările noastre fiind acelea că deficitul va depăşi 4 la sută. Introducerea unor astfel de măsuri va lovi iremediabil în mediul de afaceri.

Majoritatea companiilor au o marjă de profit deloc spectaculoasă, de 10 poate 12 la sută. Introducerea impozitului pe cifra de afaceri va anula profitul marii majorităţi a companiilor. Introducerea acestui impozit va împiedica companiile să investească în dezvoltare. Discutăm deja de companii care se pregătesc să plece de la noi, având semnale clare că, în cazul adoptării măsurilor de către Guvernul PSD – Alde, ele nu mai pot supravieţui aici. Mai mult decât atât, investitorii care aveau de gând să vină în România, şi-au schimbat deja decizia astfel încât riscul de rămâne fără viitori investitori, în condiţiile adoptării acestor măsuri, este foarte mare. Nu discutăm de afaceri cu kebab, ci de investiţii care susţin şi dezvoltă economia românească. Guvernul PSD este ca ţiganul, care omoară calul care trage ca să-i ia potcoavele”, a spus preşedintele PNL Ludovic Orban.

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău a tras, de asemenea, un semnal de alarmă asupra efectelor pe care le au măsurile din programul actual de guvernare. Acesta a subliniat faptul că acetst plan a fost schimbat, practic, peste noapte, iar alegătorii PSD au fost păcăliţi şi înşelaţi. „Prin mărirea contribuţiilor pe care angajatorii le vor plăti conform măsurilor pesediste, sunt periclitate peste 300.000 de locuri de muncă, în special cele ocupate de tineri, în condiţiile în care companiile se plâng oricum că nu mai există forţă de muncă în ţara noastră iar activitatea lor este la limita supravieţuirii.

Din păcate, asistăm la un jihad împotriva mediului de afaceri, şi, aşa cum s-a anunţat, PNL a convocat în fiecare judeţ, dar şi la nivel naţional, întâlniri cu oamenii de afaceri pentru a discuta toate aceste măsuri şi a găsi toate pârghiile necesare pentru a reuşi, împreună cu mediul politic, să le stopăm cât nu va fi prea târziu”.

Tragem un semnal de alarmă foarte serios asupra faptului că, eventuala adoptare a acestor măsuri, va duce România către o criză economică.”

La rândul său, preşedintele PNL Sălaj, Lucian Bode, a făcut o simulare pentru a demonstra efectele introducerii acestor măsuri de impozitare a cifrei de afaceri. „Din păcate România și românii au parte de cea mai iresponsabilă guvernare din ultimii 20 de ani, o guvernare care bulversează grav economia. Schimbările fiscale pe care Guvernele Dragnea 1 si Dragnea 2 le-au anunțat în ultimele şase luni pentru a le retrage apoi, arată o iresponsabilitate soră cu prostia. Printre măsurile fiscale anunțate și apoi retrase în ultimele şase luni se numără impozitul pe gospodărie, introducerea consultanților fiscali și TVA zero la vânzarea de locuințe și publicitate. Riscul unui derapaj economic major, generat de nebuniile scrise negru pe alb în programul de guvernare, este unul iminent. Mă refer la: introducerea impozitului pe cifra de afaceri, introducerea taxei de solidaritate, impozitul pe venitul global pentru persoane fizice, desființarea Pilonului 2 de pensii, taxa pe produse cu efect nociv asupra sănătății, taxa de 1 la sută pe cifra de afaceri în energie și comunicații, interdicția de a înființa firme, creşterea artificială a salariul minim, la 2.000 lei. Ultima lovitură pentru companii, o măsură obligatorie pentru toți angajatorii, de la 1 august toți angajatorii vor fi nevoiți să achite contribuţiile la pensii (CAS) şi sănătate (CASS) la nivelul salariului minim pentru toţi angajaţii, inclusiv pentru cei cu normă parţială. Asta ar însemna ca, începând cu 1 august, chiar dacă un angajat lucrează cu normă parţială – deci sub 40 de ore pe săptămână, angajatorul să îi achite contribuţii la pensii şi sănătate cât pentru un salariat care lucrează cu normă întreagă, adică 40 de ore pe săptămână.

Dacă acest Guvern va reuşi să introducă impozitul pe cifra de afaceri, aşa cum este pregătit în programul de guvernare, peste 50 la sută din companiile din România ar avea o fiscalitate mai mare şi 60 la sută din companii vor deveni mai împovărate, riscând în orice moment insolvenţa. Suntem în situaţia în care se tratează efectul, şi nu cauza. S-ar putea ca operaţia să reuşească, dar pacientul să fie mort. Un impozit de 1 la sută pe cifra de afaceri ar însemna minus 6,1 la sută încasări, un impozit de 2 la sută ar însemna un plus de 88 la sută faţă de ceea se plăteşte în prezent iar 3 la sută ar însemna 182 la sută de plată, în plus, faţă de ceea ce se achită astăzi în mediul economic. Practic, pe simularea făcută de specialişti rezultă că orice companie din România care are o marjă de profit mai mică de 6,25 la sută din cifra de afaceri, va plăti impozit mai mare. Aici se va lovi, la nivel macro-economic”, a subliniat deputatul Lucian Bode, preşedintele PNL Sălaj. (P)