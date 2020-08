PNL Sălaj și Alianța USR-PLUS dau un semnal de unitate la startul campaniei electorale

Partidul Național Liberal împreună cu partenerii din Alianța USR-PLUS au marcat startul campaniei electorale, lipind în mod simbolic primul afiș, vineri după miezul nopții! Locuitorii acestui județ trebuie să aibă încredere în echipa Dinu Iancu Sălăjanu (PNL) – președinte al Consiliului Județean Sălaj și Florin Iordache (USR-PLUS) – primar al Municipiului Zalău, care va reclădi Sălajul și Zalăul stradă cu stradă, sat cu sat, oraș cu oraș!

”Dăm un semnal foarte important: vom schimba administrația incompetentă PSD, atât în municipiul Zalău, cât și în județul Sălaj. Comunitățile locale nu trebuie să fie condamnate la stagnare și sărăcie, ci ne dorim o societate în care să trăim la fel ca toți europenii. Despre asta este și programul < >. Sălajul nu este un județ de mâna a doua, cum îl consideră unii, și vom demonstra că SĂLĂJENII CONTEAZĂ! Începem în 27 septembrie printr-un vot, cu fiecare sat, comună și oraș în parte”, afirmă viitorul președintele al Consiliului Județean Sălaj – Dinu Iancu Sălăjanu.

”Ne dorim un Zalău curat, verde, civilizat, care să semene cu orașul Cluj-Napoca, inclusiv la modul în care este condus de către administrație. Ne dorim de asemenea să creăm noi locuri de muncă, o concurență mai mare pe piața muncii, astfel încât salariile să crească. De 16 ani am avut o administrație roșie în județ, iar acest lucru se simte. Am rămas mult în spate. Vreau ca atunci când coborâm Meseșul, acasă la noi, toți cetățenii să simtă ca fiind acasă, indiferent că sunt mai săraci sau bogați. Trebuie ca această casă să arate mai bine”, a declarat Florin Iordache (USR-PLUS), primarul de care Zalăul are nevoie!

Miza alegerilor este multiplicarea modelului PNL al administrațiilor locale

Orașe precum Cluj-Napoca ori Oradea arată că standardele de viață occidentale, pentru care românii au plecat cu milioanele din țară, sunt posibile în interiorul granițelor. Modelul lor de dezvoltare e aplicat deja cu succes și de alte administrații liberale care demonstrează că o „contagiune” a bunei-guvernări este posibilă. Cum de a fost posibil? În primul rând printr-un model liberal de dezvoltare a localităților în care investițiile în modernizarea infrastructurii reprezintă o parte considerabilă a bugetului, adesea de peste 40%, și prin politici prietenoase cu mediul de afaceri. Astfel, Cluj-Napoca a ajuns să fie considerată de presa internațională locul ideal pentru lansarea unui start-up în România, un „Silicon Valley al Europei”. Apoi – printr-un mix de politici de dezvoltare urbană, de digitalizare a administrației, de refacere și punere în valoare a patrimoniului cultural și istoric, de realizare a unui „culturi vii”, asociind patrimoniul restaurat cu festivaluri muzicale ori culturale, ori evenimente sportive de prim rang. Toate acestea au antrenat o reacție în lanț: noi investiții private, dezvoltarea turismului și, bineînțeles, creșterea bugetului local.

Aceasta este de fapt miza alegerilor locale. Dezvoltare occidentală în baza modelului liberal al investițiilor masive, ori stagnare și subdezvoltare în vechea paradigmă a redistribuirii sărăciei prin consumul unor resurse din ce în ce mai mici, varianta PSD.

