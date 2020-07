Patru primari părăsesc PSD și devin “independenți” la alegeri

Patru primari PSD din Sălaj au decis, zilele trecute, să candideze la alegerile locale din septembrie, ca independenți. Deși motivele anunțate sunt pur personale, totuși, aceștia vor beneficia de sprijinul PNL la alegerile din septembrie.

PSD Sălaj s-a văzut, așadar, cu patru primari evadați, reprezentanții filialei sălăjene anunțând că respectă decizia celor patru. Reprezentanții PSD Sălaj susțin că respectă decizia celor patru edili de a candida ca independenți. “Am aflat în urmă cu câteva zile că opțiunea celor patru colegi – primarii din Cuzăplac, Gârbou, Creaca și Fildu de Jos este ca la alegerile locale din acest an să candideze în mod independent. Respectăm decizia pe care au luat-o și le mulțumim pentru munca pe care au depus-o ani de zile în calitate de primari ai PSD în comunitățile care i-au ales. Noi vom continua discuțiile cu cei patru edili și poate, până la depunerea candidaturilor, vor lua o altă decizie. Îi întrebăm pe PDL-iștii vopsiți în PNL-iști dacă atunci când au ei un interes e bună <<ciuma roșie>>?”, se arată într-un comunicat de presă PSD Sălaj, postat recent pe Facebook.

Primarul comunei Creaca, Ioan Terec, a spus pentru Magazin Sălăjean că decizia de a candida independent este una strict personală. Aceasta este alegerea mea, ceea ce am avut de spus, am spus conducerii PSD. Nu vreau să ne spălăm rufele în presă, deci nu am alte declarații de făcut. Până la urmă, oamenii au nevoie de un om pe care să se bazeze, care să facă ceva pentru ei, nu neapărat de un candidat politic, spun asta pentru că foarte mulți cetățeni nici măcar nu știu din partea cărui partid candidează un primar. Importante sunt faptele, lucrurile care se văd, a spus primarul comunei Creaca, Ioan Terec. La rândul său, primarul comunei Cuzăplac a declarat că decizia de a pleca este una personală. “Este o decizie personală, de a candida independent. Nimic altceva”, a precizat edilul de la Cuzăplac Mircea Pop, unul din cei patru primari aleși pe lista PSD care s-a hotărât să părăsească formațiunea. Acesta este cel mai longeviv primar din Sălaj, aflat în fruntea administrației din comuna Cuzăplac de aproximativ 30 de ani. Primarii din comunele Fildu de Jos și Gârbou nu au putut fi contactați. Deși toți cei patru au declarat că vor candida ca “independenți”, aceștia vor avea susținerea PNL Sălaj, care a anunțat că îi va susține pe cei patru foști candidați PSD, ce au ales să nu mai candideze din partea social – democraților. “Colegiul Director Județean al Partidului National Liberal Sălaj, întrunit în ședința din 4 iulie 2020, a validat candidaturile a 51 de candidați pentru funcția de primar. În cinci comune – Fildu de Jos, Cuzaplac, Gârbou, Creaca și Bocșa – vor fi sustinuți candidați independenți (foști și actuali primari), iar în comunele Crasna, Șamsud, Camăr și Boghiș, PNL Sălaj va depune liste doar pentru Consiliul Local”, a anunțat PNL – filiala județeană Sălaj.