Guvernul PNL va îmbunăți programul IMM Invest

Guvernul a decis îmbunătățirea reglementărilor pentru programul IMM Invest, deoarece susținerea economiei românești, a antreprenorilor români și a angajaților din România reprezintă o prioritate a guvernului liberal.

În primul rând, s-au eliminat două bariere: se renunță la cerința de a institui ipotecă legală asupra bunurilor mobile și imobile, asta deoarece oricum statul garantează 80-90% din credit, deci nu este nevoie de o garanție suplimentară și s-a eliminat elementul care spunea dacă ai fost sau nu influențat de pandemie.

Practic, Guvernul liberal dă posibilitatea tuturor companiilor să solicite aceste credite, fie că au fost sau nu afectate direct de pandemie și de măsurile luate pentru a stopa extinderea acestui virus. Tocmai de aceea, Guvernul a solicitat celor de la Fondul de Garantare să dialogheze permanent cu băncile, astfel încât să fluidizeze toate procedurile și să grăbească viteza de aprobare a creditelor, că acesta este de fapt obiectivul nostru.

IMM Invest s-a dovedit un proiect de succes: până acum, aproape 59.000 de companii au aplicat pentru un credit garantat de stat prin acest mecanism și au fost aprobate 1441 de credite de Fondul de Garantare. Evident, în sistemul financiar-bancar sunt aprobate mult mai multe credite, acestea fiind în evaluarea fondului de garantare.

Valoarea garanțiilor oferite este de aproximativ un miliard de lei, din totalul de 15 miliarde.

Pe lângă aceste măsuri, Guvernul continuă să finanțeze corect și cu atât cât este nevoie necesarul de bani pentru autoritățile locale care au fost implicate în lupta cu efectele pandemiei. S-au alocat 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de către diverse instituții publice centrale sau locale în această perioadă, mai exact pentru decontarea sumelor cheltuite pentru carantină și alte măsuri în domeniul sănătății.

De asemenea, o altă veste bună: Guvernul a alocat 100 de milioane de euro pentru pregătirea proiectelor europene în perioada 2021-2027. În penultima ședință de Guvern a fost adoptat un memorandum pentru instituirea unui mecanism de pregătire a proiectelor europene pentru următorul exercițiu financiar 2021 – 2027 și azi a fost aprobat un proiect de OUG înaintat de Ministerul Fondurilor Europene pentru alocarea sumei de aproximativ 100 de milioane de euro pentru pregătirea acestor proiecte. Este pentru prima dată în istorie când un Guvern al României bugetează aceste proiecte cu un an înaintea începerii noului exercițiu financiar european. Astfel, România va fi mult mai bine pregătită pentru cheltuirea fondurilor europene.

Românii trebuie să știe că Guvernul nu are nicio problemă să finanțeze deficitul. Am avut nevoie de 3.3 miliarde de euro și am ieșit pe piețele internaționale, unde ni s-au oferit de 4 ori mai mulți bani, la cele mai mici dobânzi posibile. Faptul că băncile și instituțiile financiare globale sunt dornice să împrumute România ne arată că acestea au încredere în politicile fiscale și economice ale Guvernului liberal.

