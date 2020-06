Farmaciștii de care avem nevoie

Aș dori, prin intermediul rubricii “Opinia cititorului”, să le mulțumesc unor farmaciști din Zalău pentru profesionalismul de care dau dovadă în gestionarea crizei unor medicamente, în cazul meu și al multor alți pacienți, criza medicamentului Euthyrox destinat afecțiunilor tiroidiene, o criză care este prezentă de peste trei luni în toată țara. Lipsa medicamentelor de care avem nevoie pentru a putea rămâne sănătoși, în cazul celor care suferim de afecțiuni ale glandei tiroide, ne-a făcut mari probleme, mai ales începând din luna martie, când acest medicament a fost de negăsit în toate farmaciile din județ. Deși autoritățile ne-au spus de nenumărate ori că această situație va fi remediată, realitatea din farmacii a continuat să fie aceeași timp de peste trei luni. Nervi, stres, drumuri făcute degeaba, toate acestea adăugându-se dificultățiii cu care majoritatea pacienților, persoane cu o vârstă respectabilă, ajungeau să ia străzile la pas și să colinde, fără niciun rezultat, prin farmacii. Același lucru s-a întâmplat în cazul meu, dar și în alte cazuri cu siguranță când am luat din nou farmaciile la rând pentru a-mi putea procura rețeta pe care, în doar câteva zile, aș fi putut să o pierd din cazua faptului că aceasta expira. La două farmacii popluare (mai multe unități), am primit același răspunsuri. Nu avem, nu este pe stoc, s-a terminat. La una dintre farmacii, cea care deține poate cele mai multe unități în Zalău, mi s-a spus “Ce să vă fac, luați din rezervele pe care le aveți!”. Nu știu de unde știa farmacista dacă am ori nu am rezerve – firește că nu mai aveam – însă aceste răspunsuri nu au fost o noutate pentru mine. Exact în momentul în care mă pregăteam să mă întorc acasă, evident, fără medicamentul meu, am intrat la farmacia situată în zona Uz casnic – este vorba despre o farmacie din lanțul Dona. Am scris numele acestei farmacii nu pentru a face reclamă, acesta este ultimul lucru pe care aș dori să îl fac, ci doar pentru ca pacienții care se confruntă cu aceleași probleme, este vorba despre lipsa medicamentului Euthyrox, să știe că aici, farmaciștii nu sunt doar amabili, ci vin cu soluții eficiente, care nu există în alte farmacii. Da, am plecat de la Dona cu medicamentul meu, l-am primit pentru o lună (din cele trei luni cât aveam prescris pe rețetă) însă ceea ce doresc să subliniez nu este faptul că la această farmacie am găsit ceea ce nu am găsit la celelalte, ci faptul că farmacistul nu a procedat așa cum procedau ceilalți, oprindu-mi rețeta prescrisă pentru trei luni chiar dacă primeam medicamentele pentru zece zile sau o lună sau, mai rău, dacă primeam doar unul dintre medicamentele dintre cele două prescrise pentru a fi luate zilnic. Dacă luam doar un medicament sau doar o cantitate mică din unul, rețeta era oprită de farmacia respectivă. La Dona, farmaciștii au găsit o soluție salvatoare. Nu vreau să spun că nu mai sunt farmacii care oferă acest mare avantaj, însă în cazul meu este prima farmacie care rpocedează în acest mod salvator. Deși opresc rețeta, indiferent că primești, din motive obiective, o cantitate mai mică de medicamente, ți se dă la plecare o dovadă semnată și parafată din care rezultă exact cantitatea pe care ai luat-o din farmacie precum și restul cantității la care mai ai dreptul, așa cum era trecut pe rețeta originală. Cu această a doua rețetă îți poți procura restul medicamentelor, oricând dorești, fără să pierzi dreptul de a le mai ridica. Totul rapid, eficient, fără rugăminți. Îi mulțumesc acestui farmacist și îi îndemn pe toți cei care se confruntă cu acest mare neajuns care dă peste cap nu doar rețeta prescrisă ci te lasă, la propriu, fără medicamente, să meargă cu încredere la această farmacie. Deși era tot mai greu de crezut, iată că există și oameni care știu nu doar să trateze clienții cu răbdare și amabilitate, ci vin cu soluții la care alte lanțuri farmaceutice nu s-au gândit ori s-au gândit, dar nu le-au considerat suficient de importante. Mulțumesc, Dona Zalău și mulțumesc Magazin Sălăjean pentru oportunitatea oferită!

A. Vereș, Zalău