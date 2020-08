S-au afișat rezultatele finale, după contestații, la examenul de Titularizare. Note mai mari pentru 41 de candidați

Rata de promovare la examenul de Titularizare în județul Sălaj a crescut cu peste un procent în urma reevaluării lucrărilor contestate. Cei mai mulți profesori și tineri absolvenți care au participat la examen și au depus contestații, nemulțumiți de nota inițială, au avut parte de note mai mari, dar din păcate în unele situații notele au fost micșorate. În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 62,59 la sută, cu 1,06 la sută față de cea inițială (61,53 la sută) și peste rata de promovare la nivel național (60,76 la sută). În anul 2019, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare a fost de 41,67 la sută. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în acest an numărul total al contestațiilor depuse a fost de 53. În cazul a 52 de contestații, notele au fost modificate astfel: pentru 41 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 11 lucrări notele inițiale au fost micșorate. Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: doi candidați au obținut nota 10, 234 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 96 de candidați au obținut note între 6,99 – 5, restul obținând note sub 5.

Pentru absolvenții din promoția curentă, totalul notelor peste 7 s- a păstrat la 42 după rezolvarea contestațiilor, mai exact 55,26 la sută. În centrele de evaluare au fost notate 377 de lucrări, întrucât din totalul de 460 de candidați înscriși, 51 de candidați au fost absenți, iar 32 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei. Nu au fost lucrări anulate și nici candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către inspectoratul școlar, în perioada 12 – 14 august.