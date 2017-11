Profesori de la patru şcoli din Sălaj au devenit ecoformatori

Peste 20 de cadre didactice reprezentând cele patru şcoli din judeţ înscrise la concursul ecologic “Let`s Get Green”, au participat vineri, 17 noiembrie, la activitatea de formare desfăşurată la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” din Zalău şi suţinută de formatorii Let`s Do It Romania, Olimpia Chende şi Doru Vasile Puşcaş.

Până în octombrie 2018, cadrele didactice devenite ecoformatori vor desfăşura în cadrul şcolii şi al comunităţii activităţi de educaţie pentru mediu, precum şi activităţi de colectare selectivă a deşeurilor.

Judeţul Sălaj are doar patru unităţi de învăţământ selectate pentru concursul “Let`s Get Green!”, un proiect prin care şcolile din România pot câştiga o transformare completă de 15.000 euro în cea mai ampla campanie naţională de educaţie ecologică. Campania urmărește educarea beneficiarilor cu privire la protejarea mediului înconjurător, modul de colectare și sortare a deșeurilor, importanța reciclării deșeurilor și încurajarea activităților de voluntariat. În cursa pentru un viitor verde s-au înscris 750 de şcoli, dintre care au fost validate 520. Printre aceste, patru din judeţul Sălaj: Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu” Bocşa, Şcoala Gimnazială nr. 1 Deja, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” Zalău şi Şcoala Gimnazială “Traian Creţu” Năpradea.

În cadrul proiectului, şcolile vor putea realiza diverse tipuri de activităţi, care vor primi apoi punctaje pe baza unui regulament comunicat: training eco pentru profesori, training eco pentru copii, concurs de colectare selectivă şi curăţenie în comunitate.

Marele premiu este “o transformare completă în valoare de 15.000 de euro”, banii ur­mând să fie utilizaţi în dotări, în funcţie de nevoile fiecărei şcoli. De asemenea, vor fi acordate două premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, trei premii III, în valoare de 7.500 euro fiecare, şi trei menţiuni, în valoare de 2.250 euro fiecare. Câştigătorii vor fi anunţaţi în 5 iunie 2018, de Ziua Inter­naţională a Mediului, până la acea dată şcolile participante urmând să organizeze diferite evenimente şi acţiuni ecologice sau de informare. Activi­tăţile se vor desfăşura pe durata a şapte luni, incluzând şi activităţi de formare pentru profesori, cursuri de educaţie ecologică, activităţi de educare pentru părinţi, campanii de colectare selectivă a deşeurilor sau acţiuni de voluntariat.