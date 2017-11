Noi activități în cadrul proiectelor Erasmus + de la Liceul “Octavian Goga” din Jibou

Liceul jibouan a intrat în al doilea an de implementare a celor două proiecte începute în anul 2016, cu două noi activități desfășurate în această perioadă. Astfel, între 16 și 21 octombrie 2017, la Școala “Agrupamento de Escolas do Forte da Casa” din Portugalia a avut loc a doua activitate transnaţională de predare/ formare/ învăţare din cadrul proiectului Erasmus + “Creative, Active, Responsible Students in the Digital World” de parteneriat strategic între şcoli, proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Elevii selectaţi pentru această mobilitate au fost: Fazecas Miruna, Lacatos-Temes Natalia, Merca Emima, Haiduc Andra, Sabo Gabriel și Mocan Alex, toți elevi în clasa a VIII-a A la Liceul din Jibou. Aceștia au fost însoţiţi de profesorul Melinda Nagy (coordonatoarea proiectului) şi profesorul Sandor Csatlos (director adjunct). În cadrul acestui proiect, instituţia din Jibou, care este coordonatoare a proiectului, are ca parteneri școli din Cehia, Turcia, Grecia și Portugalia. Pentru cinci zile, Forte da Casa a fost locul de defăşurare a unor workshop-uri, schimburi de experienţe şi activităţi menite să promoveze legendele fiecărei ţări într-o formă modernă şi atractivă. Activitățile aflate pe agenda reuniunii au inclus ceremonia de întâmpinare a oaspetilor, vizitarea instituției școlare gazdă, observarea unor lecții în instituția școlară gazdă, ateliere de lucru, vizite la Lisabona, în zona istorică Sintra (aflată pe lista UNESCO a locurilor care aparțin patrimoniului cultural mondial) și un picnic pe malul Oceanului Atlantic. A doua activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului “Enriching Leisure Lifestyle for European Youth” , fiind a 3-a activitate transnaţională de predare/ formare/ învăţare din cadrul proiectului și a avut loc în perioada 6 -10 octombrie 2017 în Italia. Școala din L`Aquila a fost gazda elevilor din cele șapte țări partenere: Italia, Spania, Olanda, Germania, Turcia, Bulgaria și România. Cei cinci elevi de la Liceul “Octavian Goga” din Jibou: Dobai Ana, Blidar Antonio, Ianchis Sebastian (toti în clasa a VIII-a A), Iacob Daria și Haiduc Oana (clasa a VII-a A), care au fost însoțiți de profesorul Melinda Nagy și învățătoarea Judith Romocea, au fost găzduiți pentru o săptămână de familiile elevilor italieni, toți arătându-se încântați de experiența trăită și de ospitalitatea gazdelor.

Tema principală a acestei întâlniri a fost arta tradițională, fiecare țară având de prezentat obiecte handmade specifice zonei de proveniență. Copiii jibouani au făcut o demonstrație de pictură pe farfurii de lut, cu motive tradiționale de pe valea Someșului. Marea provocare pentru restul elevilor implicați, a fost reproducerea cât mai exactă a farfuriilor tradiționale românești, care a stârnit un real interes în rândul acestora. S-au mai desfășurat și alte activități culturale, în care fiecare țară a încercat să-și prezinte tradițiile și arta precum și o vizită de o zi la Roma. De asemenea, elevii au avut ocazia de a cunoaște și bucătăria locală, plus multe alte lucruri interesante prin care elevii participanți au putut să-și dezvolte abilitățile lingvistice și să învețe despre istoria, tradițiile și cultura celorlalte țări.

În aceasta lună, urmează să debuteze și cel de-al treilea proiect Erasmus + la Liceul Tehnologic “Octavian Goga” din Jibou, denumit “Outdoor Learning-Real Learning” . Acest lucru a stârnit un real interes în rândul elevilor școlii, tot mai mulți dintre ei implicându-se în acțiunile de voluntariat, sport, ecologie și cultură care urmează să se desfășoare în perioada urmatoare.

“Mă bucură faptul că elevii noștri sunt tot mai implicați în cadrul proiectelor Erasmus, precum și interesul lărgit pentru activitățile educaționale desfașurate în cooperare europeană și locală. Derularea acestor proiecte constituie o serie de provocări care, pe lângă legăturile formate și amintirile rămase, stimulează dezvoltarea individuală a tuturor participanților, de aceea, sper să reușim implementarea cât mai multor astfel de proiecte, pentru că sunt benefice atât pentru instituție, cât și pentru oamenii implicați. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc domnului director Daniel Mureșan, pentru sprijinul acorordat la desfășurarea în condiții cât mai bune a acestor proiecte”, ne-a declarat coordonatorul acestor proiecte, profesorul Melinda Nagy.

Echipa de proiect a Liceului Tehnologic “Octavian Goga”