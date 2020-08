Din acest an școlar, numărul maxim de elevi din clasă – mai mic

Numărul maxim de elevi din clasele primare, generale, de liceu, profesionale și de artă va fi mai mic începând din acest an școlar, iar copiii cu vârsta de cel puțin doi ani vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar, la cererea părinților, în limita numărului de locuri disponibile. Noile prevederi se regăsesc în Legea nr. 185/2020, publicată recent în Monitorul Oficial, care modifică Legea educației și își va produce efectele din acest an școlar. Astfel, în învăţământul primar clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de zece şi nu mai mult de 22; în învăţământul gimnazial, clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de zece şi nu mai mult de 26; în învăţământul liceal şi profesional clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30, iar la învăţământul de artă, clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puţin de opt şi nu mai mult de 25. Potrivit noii legi, la învățământul de artă pot fi constituite clase din maximum patru grupe, iar o grupă cuprinde în medie șase elevi, dar nu mai puţin de patru şi nu mai mult de zece. O altă prevedere este cu privire la învățământul dual, unde clasa va cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30. De asemenea, părinții care au copii cu vârste de cel puțin doi ani pot solicita înscrierea lor în învățământul preșcolar, dar numai dacă mai sunt locuri disponibile. “La solicitarea expresă a părinților, în limita numărului de locuri, pot fi înscriși în învățământul preșcolar copiii cu vârstă de minimum doi ani, asigurându-se finanțarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preșcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului”, precizează Legea nr. 185/2020. În ceea ce privește numărul maxim de copii dintr-o grupă, acesta a rămas același, respectiv: la clasele antepreșcolare, grupa cuprinde în medie șapte copii, dar nu mai puțin de cinci și nu mai mult de nouă, iar la clasele preșcolare, grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de zece și nu mai mult de 20. Noile modificări ale Legii educației vizează și reducerea normei didactice pentru anumiți profesori. Astfel, cadrele didactice cu 25 de ani vechime și gradul I vor putea cere reducerea cu două ore săptămânal a normei didactice de predare-învăţare-evaluare.