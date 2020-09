5 motive pentru care limba franceză este predată încă din clasa a V-a

In Romania, sunt mai multe scoli in care limba franceza este inceputa mai devreme, insa de cele mai multe ori elevul ia pentru prima data contact cu franceza in mod optional in clasa a 4-a sau din clasa a 5-a, in special in mediul rural unde problema lipsei de profesori isi spune cuvantul.

Chiar daca sunt atat elevi cat si parinti care se intreaba de ce este bine ca elevul sa invete franceza, sunt mai multe motive solide pentru care este facuta aceasta recomandare.

Limba franceza este vorbita in numeroase state

S-a constatat ca limba franceza este vorbita de aproximativ 300 de milioane de oameni din intreaga lume. Este una dintre cele mai des invatate limbi straine dupa engleza si reprezinta a cincea cea mai utilizata limba din lume. Franceza si engleza sunt singurele limbi care pot fi invatate in aproape toate tarile din lume. Conform statisticilor, 132 de milooane de oameni invata si studiaza limba franceza, deci atunci cand copilul tau are nevoie de cel mai bun manual franceza clasa 5, este recomandat sa i-l cumperi.

Limba franceza este benefica pentru cariera profesionala

In prezent nu este suficient sa stii sa vorbesti doar o limba. Atunci cand stapanesti engleza foarte bine, sansele tale pe piata muncii sunt mult mai mari, atat in propria tara, cat si pe plan international. Vorbirea limbii franceze este foarte avantajoasa deoarece este cea care ajuta la obtinerea unui job in companiile franceze sau in cele care accepta limba franceza din mai multe industrii, cum ar fi zona de vanzari, automobile, aviatie si alte zone similare.

Franta este o mare putere economica, motiv pentru care aici sunt atrasi numerosi antreprenori straini, studenti si cercetatori. Avand in vedere acest aspect, cu cat limba franceza este inceputa mai devreme si invatata mai bine, cu atat sansele elevului sunt mai mari.

Limba franceza este cea care asigura accesul la o cultura vasta

Intr-un manual limba franceza clasa 5, se regasesc notiunile de baza care vor ajuta elevul in timp sa aiba acces la o cultura vasta. Franceza este considerata o limba relevanta pentru artele vizuale, pentru gastronomie, pentru moda si chiar pentru arhitectura si este limba pe care o vorbeau filozofii iluministi si cei care propagau idealuri universale. In momentul in care elevul cunoaste aceasta limba, va obtine acces la versiunile originale pe care le-au propus numerosi scriitori foarte importanti cum sunt Victor Hugo, Charles Baudelaire, Marcel Proust sau Jacques Prevert. Pentru ca elevul sa poata citi toate aceste scrieri are nevoie de mai multi ani de studiu, insa bazele sunt puse de manualele de clasa a 5-a, motiv pentru care acestea trebuie sa fie corect alese.

Franceza este o limba perfecta pentru calatorii

Intr-un manual de limba franceza clasa a 5 a, elevul invata pentru prima data cei mai importanti termeni pe care va trebui sa ii foloseasca atunci cand intalneste persoane noi. De asemenea, manualele pun elevii in diverse situatii, cele mai comune exemple fiind discutiile care au loc in calatorii, cu alti parteneri de calatorie sau chiar cu localnicii pentru a afla informatii utile despre obiectivele turistice sau despre mijloacele de transport ce pot fi utilizate. Franta este una dintre cele mai des vizitate tari din intreaga lume, ceea ce inseamna ca limba franceza se va dovedi o limba foarte utila in calatorii. O vizita la Paris sau o calatorie in diverse alte regiuni ale Frantei va ajuta elevul sa se inteleaga cu localnicii, dar si sa inteleaga mai bune cultura, mentalitatea si modul de viata francez. Limba franceza este de asemenea un bun insotitor pentru calatoriile in Africa, in Elvetia, in Canada sau in Monaco.

Limba franceza este o limba perfecta pentru relatiile internationale

Limba franceza reprezinta limba oficiala ONU, NATO, UNESCO, UE si a Comitetului Olimpic international, precum si altor organisme juridice internationale. Limba franceza este de asemenea, o limba a oraselor in care isi au sediul institutiile europene cum ar fi Strasbourg, Bruxelles, Luxemburg. Stapanirea limbii franceze este indispensabla tuturor persoanelor care vor sa lucreze in organizatii internationale.

Toate aceste motive fac ca limba franceza sa fie o limba pe care merita sa o inveti de la varste cat mai fragede si care se va dovedi extrem de utila in cariera.