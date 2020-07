Noutăţi filatelice: Universitatea Politehnică din Timişoara – un secol de educaţie şi inovaţie

Romfilatelia vine în întâmpinarea pasionaților de știință, prin introducerea în circulație a emisiunii de mărci poștale Universitatea Politehnica Timișoara, un secol de educație și inovație.

Emisiunea de mărci poștale, ce conține un timbru și o coliță dantelată, este dedicată aniversării Universității Politehnica Timișoara, care împlinește, în acest an, un veac de la înființare și marchează Centenarul primei instituții de învățământ superior din vestul țării.

Ideea înființării unei școli politehnice în Timișoara a apărut încă de la începutul secolului al XX-lea, imperiul Austro-Ungar dorind atât dezvoltarea industrială a Banatului, cât și oferirea unui motiv de satisfacție populației române, majoritare. Urmare a propunerii din ședința Consiliului Municipal din 26 noiembrie 1906, în 1907 primarul Carol Telbisz înaintează Ministerului Instrucțiunii Publice din Budapesta un memoriu privind necesitatea școlii politehnice, însă propunerea ministrului Instrucțiunii înaintată parlamentului din Budapesta în 1911 este respinsă. Totuși, ministerul delegă o comisie formată din rectorul Politehnicii din Budapesta și a 9 profesori care să se ocupe de problemă împreună cu primăria din Timișoara. Demersurile sunt reluate în 1916, dar sunt blocate de Primul Război Mondial. Cu toate astea, la 23 noiembrie 1917 primăria hotărăște să cedeze pentru clădirile politehnicii un teren de 8 ha pe malul stâng al Begăi și să amenajeze clădirea unei școli sau a unei cazărmi pentru funcționarea temporară a școlii. După război, la insistențele lui Emanuil Ungurianu, la 27 februarie 1919 primarul Stan Vidrighin înaintează Consiliului Dirigent, Resortul Cultelor și Instrucțiunii, un memoriu prin care se cere înființarea școlii. Consiliul Dirigent hotărăște înființarea politehnicii la 27 februarie 1920, iar conform jurnalului nr. 3191 din 22 octombrie 1920 Consiliul de Miniștri aprobă înființarea începând cu data de 15 noiembrie 1920, alocând un milion de lei. Decretul, cu nr. 44822, este contrasemnat de regele Ferdinand la 11 noiembrie.

La început, cum Școala nu avea un sediu propriu, a funcționat cu un secretariat în cadrul primăriei. Aici au avut loc primele înscrieri pentru candidați și verificarea lor. În primul an, Școala Politehnică și-a început activitatea cu un număr de 117 studenți: 89 înscriși în primul an și 28 în anul pregătitor. Cursurile încep la 29 noiembrie 1920. Corpul didactic era format din rector Traian Lalescu (care preda analiza matematică), Constantin C. Teodorescu (rezistența materialelor și mecanică teoretică), Victor Vlad (geometrie descriptivă), Constantin Cândea (chimie), Augustin Coman (matematică). Cursurile s-au ținut în localul unei școli primare din str. Telbisz, local aflat și astăzi în patrimoniul Politehnicii. În anul 1923 a început construirea de pavilioane în bd. Mihai Viteazul. La inaugurarea pavilioanelor din 11 noiembrie 1923 a participat și regele Ferdinand, care a afirmat: „Dinadins s-a ales mănosul Banat, pentru această școală atât de trebuincioasă dezvoltării noastre industriale din ce în ce mai mare, ca să fie nu numai un factor de muncă serioasă a pregătirii generațiilor viitoare de adevărați pionieri, dar și un cuib al gândirii și simțirii românești și un cheag între Vechiul Regat și provinciile care prin vitejia noastră au fost pentru veacuri aduse la vechea noastră țară. Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într-însa.”

Pe timbrul emisiunii, cu valoarea de 8,50 lei, este ilustrată clădirea actuală a Rectoratului Universității Politehnica Timișoara, alături de sigla instituției.

Colița dantelată a emisiunii, având timbrul cu valoarea nominală de 28,50 lei, prezintă o compoziție grafică ce ilustrează parcursul istoric al instituției, astfel: pe timbrul coliței este ilustrată imaginea Regelui Ferdinand I, alături de logo-ul aniversar al Universității Politehnica Timișoara, asociate imaginii Palatului Lloyd (la 1920), actualul sediu al Rectoratului Universității și facsimilului Decretului de înființare.

În cea mai recentă clasificare Times Higher Education pentru domeniul Inginerie și Tehnologie, Universitatea Politehnica Timișoara se află pe locul II în topul universităților din România și pe locul I în cel al universităților tehnice. De asemenea, în clasificarea US News, Universitatea Politehnica Timișoara se află pe locul 573 în clasamentul mondial, din cele circa 9000 de universități care au în portofoliu programe de studii și de cercetare din domeniul ingineriei, o contribuție importantă la această poziție având-o reputația la nivel regional (Europa, locul 33).

La 11 noiembrie 2019, când Politehnica timișoreană a intrat în anul 100 al existenței sale, a fost sărbătorită performanța, una dintre valorile care au stat mereu la baza activității sale și care au dus-o la prestigiul de care se bucură astăzi pe plan local, național și internațional.

Pe plicul „prima zi” a emisiunii este ilustrată imaginea actuală a Bibliotecii Universității Politehnice Timișoara.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT, UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA!

M. S.