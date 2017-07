Zile de sărbătoare la Şimleu Silvaniei Magazin Salajean

Prof. Marin Ştefan

Duminică, 16 iulie 2017, au continuat activitățile organizate pentru sărbătorirea urbei de la poalele Măgurii, sub genericul „Zilele oraşului Şimleu Silvaniei – 2017”. Acestea au început cu partea a doua a Festivalului Internaţional de Folclor „La Fântâna Dorului”, pe scena instalată la Stadionul „Măgura”.

Astfel, au evoluat, în ordine, ansamblurile artistice din: Târgu Mureş; Bădăcin (Sălaj) – „Dealul Ţarinii”; Câşliţa Prut (Republica Moldova); Lanurile (Brăila) – „Garofiţa”; Şimleu Silvaniei – „Barcăul” (partea a doua); Pârşcoveni (Olt) – „Brâuleţul”; Serbia şi Chişinău (Republica Moldova) – „Moştenitorii”. Din nou, reprezentaţiile scenice şi costumele populare au încântat spectatorii, fiecare ansamblu sau interpret fiind răsplătit cu aplauzele cuvenite.

Apoi, îndrăgitele artiste Angela Rusu şi Sava Negrean Brudaşcu, două doamne ale muzicii populare româneşti, au încântat publicul, fiind aplaudate îndelung şi în mod repetat pentru prestaţia scenică. Angela Rusu a cântat, printre alte melodii: Asta-i horea maicii mele; Unii au crucea la poartă; Dorul ce m-apasă; Toate şogoriţele; Drumul gării din Beclean; Trec zilele omului; Nu-i pământ ca şi Ardealul; Mămăliga cu mujdei; M-am împrietenit cu viaţa. De asemenea, Sava Negrean Brudaşcu, a interpretat, printre altele, cântecele: Dragu’ mi-i danţu’ şi jocu’; De iubit nu-i totdeauna; Aşteaptă-mă, dor, că vin; Bade, unde-ai fost aseară; Multe mândre vreau să am; Mămăliga şi mălaiu’; Florile de liliac; Bată-l Dumnezeu, să-l bată; Rămas bun, căsuţă dragă; Am avut şi n-am avut; Transilvania măreaţă.

La sfârşit, aproape de miezul nopţii, prof. Valeriu Chiper – conducătorul Formaţiei Artistice Model „Moştenitorii” şi prof. Ion Popov – directorul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Chişinău (acolo activează formaţia artistică) au spus, deopotrivă, printre altele: „Suntem una dintre cele mai vechi formaţii, participantă statornică, chiar de la deschiderea festivalului. Acum, la această ediţie, am venit cu a treia generaţie de copii. Impresiile noastre, ale tuturor, sunt dintre cele mai frumoase. În decursul anilor, ne-am îndrăgostit de Şimleu Silvaniei şi de oamenii săi, harnici şi buni români. În ochii noştri am văzut schimbări profunde, în bine, ale urbei de la poalele Măgurii. Venind la Şimleu Silvaniei, ne înfruptăm zdravăn din „Fântâna Dorului”. De fiecare dată „Fântâna Dorului” ne-adună în jurul ei, pe noi şi pe românii de pretutindeni, dându-ne speranţa în consolidarea bunei prietenii, a iubirii limbii române, a statorniciei valorilor poporului român şi a tradiţiilor sale. Mulţumim! La mulţi ani, Şimleu Silvaniei!”.

În acelaşi context, prof. Gavril Neaga – directorul festivalului, spunea: „A fost un festival de amploare şi de calitate, reunind 18 formaţii artistice din ţară şi de peste hotare. Manifestaţia a reprezentat un prilej deosebit de întâlnire şi reîntâlnire a românilor de pretutindeni, pentru a-şi cunoaşte tradiţiile, obiceiurile, portul, vorbind frumoasa limbă românească. Pentru românii de peste graniţe am făcut donaţii de carte românească, hărţi, broşuri, materiale etnografice, CD-uri etc. Pentru acestea, mulţumim doamnei Florica Pop – manager al Bibliotecii Judeţene Sălaj şi domnului Daniel Săuca – manager al Centrului de Cultură şi Artă Sălaj, precum şi altor oameni de bine din oraşul nostru. În acelaşi timp, mulţumim tuturor partenerilor noştri, cei care ne-au sprijinit în organizarea şi desfăşurarea festivalului. Frumoasa activitate îşi continuă drumul, iar în iulie 2018, ne vom întâlni, din nou, aici, în Şimleu Silvaniei – capitala românilor de pretutindeni. La mulţi ani, Şimleu Silvaniei!”.