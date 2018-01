Poliţist condamnat definitiv pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia

Magistraţii Curţii de Apel Cluj s-au pronunţat, zilele trecute, în cazul poliţistului sălăjean Grigore Ciupe, trimis în judecată sub acuzaţia de efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Bărbatul, care s-a pensionat pe parcursul urmăririi penale, cu doar o lună înainte de a fi trimis în judecată, a fost condamnat la mijlocul lunii octombrie 2017, de către judecătorii de la Zalău, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata a doi ani. De asemenea, el va trebui să urmeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţiile din comunitate, dar şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din Zalău şi a Bibliotecii Judeţene “Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău, timp de 60 de zile lucrătoare.

Ciupe a făcut apel, însă fără succes, pentru că instanţa clujeană i l-a respins ca nefondat şi l-au obligat la plata a 200 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie 2010-ianuarie 2017, a efectuat operaţiuni comerciale, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de agent de poliţie, exercitând administrarea în fapt a SC Senevio SRL, societate comercială în care avea calitatea de asociat, cu scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.