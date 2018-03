La Șimleu Silvaniei: NUNTA DE AUR – cinstind seniorii!

Motto: „Prin căsnicie iubirea înflorește și dă roadele mult așteptate”. (Marin ȘTEFAN)

Aniversarea a 50 de ani de căsnicie este una dintre cele mai frumoase momente din viața unui cuplu căsătorit. „Nunta de Aur” se constituie într-un prilej ideal pentru a sărbători jumătatea de veac petrecută împreună, perioadă în care cei doi au reușit să depășească destule obstacole inerente, cele care le-au ieșit în cale de-a lungul acestor ani. Acum, la această frumoasă aniversare, „legătura” făcută prin inelele de căsătorie se întărește și mai mult, înțelegerea și iubirea devin mai trainice. Acest eveniment familial, plin de amintiri frumoase, este trăit într-un mod particularizat de sensibilitate și de fericire de către fiecare pereche, alături de cei dragi, printre care: copii, nepoți și chiar strănepoți.

În acest context, marți, 20 martie 2018, de Ziua Internațională a Fericirii (proclamată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în 2 iulie 2012), la echinocțiul de primăvară (20-21 martie) și cu cinci zile înainte de BUNA VESTIRE (Blagoveștenia din 25 martie), Primăria și Consiliul Local, împreună cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din Șimleu Silvaniei au organizat „Nunta de Aur”, ediția a XII-a, pentru 30 de cupluri familiale șimleuane, care în acest an împlinesc 50 de ani de căsătorie.

Festivitatea s-a desfășurat la Pensiunea Agroturistică „Castle Inn” Șimleu Silvaniei. Deschiderea oficială a fost făcută de către Elena Alexandra Trif Cocoru – agent turism la CNIPT Șimleu Silvaniei, care a zis: „(…) Vă spun un „mulțumesc!” pentru exemplul de dragoste, înțelegere și, bineînțeles, curaj. Curajul de a fi atâția ani de zile împreună. Sunteți dovada că se poate, și pentru asta eu vă admir. Eu nu cred că anii oferă unei căsnicii valoare și trăinicie, ci, mai degrabă, prezența lui Dumnezeu în familia fiecăruia dintre dumneavoastră. Cred, în schimb, că dragostea, înțelegerea, curajul și, bineînțeles, reușita, vin uneori împreună cu suferința, cu tristețea sau poate cu obstacolele vieții. Tocmai de aceea, sunteți un exemplu de admirat pentru că, de atâția ani împreună, ne dovediți că se poate. Până la urmă, eu cred că este important ca fiecare dintre noi să ne uităm în ochii celui de lângă noi, în ochii celui drag și să-i spunem că va fi bine, va trece și asta. Vă doresc din suflet la mulți ani, mulți ani împreună de-acum înainte! Să fie ani sănătoși, să treceți peste neajunsurile pe care le veți întâlni de acum înainte, să vă bucurați împreună de toți cei dragi dumneavoastră! Vă mulțumim pentru că, datorită dumneavoastră, învățăm că iubirea este cea care aduce fericirea, și tot iubirea este cea care depășește obstacolele întâmpinate de-a lungul vieții. Vă mulțumesc! (…)”.

În discursul său, ing. Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul orașului Șimleu Silvaniei a spus: „ (…) Sunt foarte fericit că de fiecare dată, în fiecare an, reușesc, în calitatea pe care mi-ați oferit-o, cea de primar, să vă sărbătorim, să sărbătorim cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. (…..) Având în vedere că discutăm despre anul 1968, când dumneavoastră v-ați căsătorit, cu emoție vă spun, în anul acela eu m-am născut. Stimate doamne, stimați domni, de aproape șase ani, în 2 iulie 2012, ONU a decretat ca Zi Internațională a Feriicirii, ziua de 20 martie. Probabil că mă întrebați dacă așa trebuie să se întâmple, ca această sărbătoare a dumneavoastră să fie astăzi, 20 martie. Răspunsul este nu, astăzi am aflat și eu că 20 martie este Ziua Internațională a Fericirii, dar probabil o forță mai mare decât noi, respectiv Dumnezeu, a hotărât ca această mare sărbătoare a noastră să fie în această zi. Sigur că, dacă dumneavoastră stați și vă uitați în spate, probabil că fiecare spuneți că 50 de ani au trecut foarte, foarte rapid. Cunoscându-vă pe fiecare, îmi amintesc, cu mult drag, că aveți copii de-o vârstă cu mine. (…) La activitatea de construcție și dezvoltare a orașului, fiecare dintre noi a pus câte o mică cărămidă. Și cei care dintre dumneavoastră, la locul de muncă, ați muncit, ați contribuit cu o bucățică la dezvoltarea acestui oraș și pentru aceasta mă înclin în fața dumneavoastră cu mult respect și vă mulțumesc! În același timp, fiecare aveți copii, ați dat orașului, județului, țării, ceva important. În unele cazuri, copiii dumneavoastră sunt plecați peste hotare. Ați dat oameni de bază cu care orașul nostru se mândrește și vreau să cred că fiecare dintre ei, acolo unde sunt copiii și nepoții dumneavoastră, au în sufletul lor o bucățică pentru Șimleu și spun, acolo unde sunt ei în acest moment, că vin din Șimleu Silvaniei și acesta este un lucru extraordinar, unul de bucurie, este un lucru extrem de mare pentru noi. Există mulți oameni care au o bucățică din sufletul lor în Șimleu. (…) Sunt covins că fiecare cuplu care este prezent în această sală are nenumărate amintiri și gânduri de bine din cei 50 de ani care au trecut și sunt convins, în același timp, că mulți ani de aici înainte vă veți bucura de tot ceea ce ați realizat, de cele mai importante lucruri din viața dumneavoastră, de copiii și de nepoții dumneavoastră, de oamenii dragi și de prieteni. Încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru această perioadă în care Dumnezeu a făcut să fiți împreună! (…)”.

La invitația domnului Seprimiu Cătălin Țurcaș, ing. Szabó Ernö Csaba – administrator public al urbei șimleuane, a adresat sărbătoriților (în limba română și în cea maghiară) cuvinte de mulțumire și de felicitare pentru tot ceea ce au relizat, atât în folos personal, cât și în cel al comunității șimleuane, urându-le „la mulți ani!”.

În continuare, Septimiu Cătălin Țurcaș a citit conținutul „Diplomei de Recunoștință” conferită fiecărui cuplu familial „pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună, timp de 50 de ani. Comunitatea șimleuană vă cinstește, vă onorează și vă înnobilează cu titlul de CETĂȚENI DE VAZĂ ai urbei”.

Diplomele, însoțite de o plachetă comemorativă, un plic cu 300 de lei și o sticlă cu șampanie „Silvania” au fost înmânate de către Septimiu CătălinȚurcaș, în mod protocolar, fotografiindu-se cu fiecare pereche sărbătorită: Maria și Gheorghe Păcurar, Valeria și Vasile Chira, Maria și Gheorghe Jurj, Susana și Fabian Pisle, Orosz Elisabeta și Mihai, Viorica și Ioan Șandor, Borzási Iuliana și Iános, Aurelia și Gavril Trif, Sájter Magdalena și Ferenc, Maria și Mircea Iftimia, Kordis Eugenia și Nicolae-Ladislau, Balogh Elisabeta și Francisc, Sipos Olga și Iosif, Aurora și Ioan Vasoc, Kapitány Elisabeta și Ioan, Ambrus Iren-Magdolna și László, Orosz Ecaterina-Maria și Stefan, Maria și Paul Săsăran, Ileana și Ioan Lupo, Szabó Ana și Dionisiu, Vári Ileana și Tibor, Rácz Ana-Maria și Alexandru Gheza, Ileana și Ioan Muj, Maria și Ioan Gordan, Viorica și Grațian Gliguță, Oláh Maria și Ștefan, Viorica și Voicu- Gheorghe Belei, Paulina și Constantin-Nicolae Pușcaș, Maria și Nicolae Pașca, Floare și Avram Vedinaș.

Provocați de primarul Țurcaș, prof. Constantin-Nicolae (Niki) Pușcaș și sociolog Gheorghe (Ghiță) Păcurar au avut alocuțiuni tematice pertinente, apreciate de cei prezenți.

Ceremonia s-a încheiat cu „fotografia de grup” și cu o masă comună, într-un antren agreabil, pe fondul muzical asigurat de dl. Romeo Oltean (Primăria șimleuană, cel care a realizat întreaga sonorizare a festivității). În această conjunctură, cea a celebrării semicentenarului căsniciei, s-au depănat amintiri, s-au consolidat prietenii, iar sărbătoriții și-au reînnoit jurămintele făcute în urmă cu 50 de ani, și, închinând un pahar cu vin de Șimleu Silvaniei, și-au urat „multă sănătate și succes în orice activitate!”, gândindu-se, de ce nu?, la „Nunta de Diamant”…

La mulți ani, TUTUROR!



Prof. Marin ȘTEFAN