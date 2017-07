Femeia din Fodora acuzată de omor a fost arestată Florin Negoiţă

Se iau noi măsuri în dosarul întocmit de organele de anchetă, după descoperirea terifiantă din Fodora, de la începutul lunii iunie, atunci când un bebeluș a fost găsit mort, în stare avansată de putrefacție, în anexa unei gospodării din sat. Deși inițial magistrații sălăjeni au decis ca mama nou-născutului, despre care ancheta a stabilit până în acest moment că ar fi autoarea omorului, să fie cercetată sub controlul judiciar, zilele trecute magistrații sălăjeni au admis propunerea procurorilor, de arestare preventivă a inculpatei astfel încât, așa cum rezultă din Soluția emisă de Tribunalul Sălaj, femeia a fost arestată pentru 30 de zile, sub acuzația de omor. În Soluție se arată: “Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj (…) și dispune înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar luată prin Ordonanţa din data de 4 iunie 2017 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj cu măsura arestării preventive şi, în consecinţă, dispune arestarea preventivă a inculpatei B. D. cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de omor prevăzută de art. 188 alin. (1) cu aplicarea art. 199 alin. (1) Cod penal pentru o durată de 30 de zile. În baza art. 230 Cod procedură penală, dispune emiterea mandatului de arestare preventivă. Inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești.