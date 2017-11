După şase ani de procese, hoţii de motorină din Jibou şi-au primit pedepsele

La șase ani și jumătate de la începerea judecății celor 23 de persoane acuzate de furt de motorină în Gara Jibou, inculpații au fost condamnați. Aceasta este cea de-a doua pronunțare a Tribunalului Sălaj în dosar, după cea din decembrie 2013, când instanța i-a trimis după gratii pe toți cei 23, pentru perioade cuprinse între trei și șapte ani. În urma apelului făcut de procurorii sălăjeni și de inculpați, Curtea de Apel Cluj a desființat sentința penală de atunci și a dispus rejudecarea cauzei la Tribunalul Sălaj.

Dosarul s-a întors pe masa judecătorilor sălăjeni în ianuarie 2015, pentru ca marți, 31 octombrie 2017, aceștia să dea o nouă în cazul celor cinci polițiști de la Poliţia Transporturi Feroviare Jibou şi a celor 18 angajaţi ai Staţiei CFR Jibou, acuzaţi de luare, respectiv dare de mită şi delapidare. Cea mai mare pedeapsă – patru ani de închisoare cu executare – a primit-o poliţistul Ştefan Felician Volin, găsit vinovat de luare de mită în formă continuată (149 acte materiale) şi complicitate la delapidare în formă continuată (13 acte materiale). Un alt poliţist, Alin Gabriel Botiş, a fost trimis în spatele gratiilor pentru trei ani, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (50 acte materiale).

Nu toţi inculpaţii vor ajunge după gratii

Pedepse privative de libertate au primit şi inculpaţii Dorel Ioan Satmari – un an pentru dare de mită în formă continuată (şapte acte materiale) şi delapidare în formă continuată (şase acte materiale), Ioan Ciure – trei ani şi şase luni pentru furt calificat în formă continuată (cinci acte materiale), complicitate la delapidare în formă continuată (41 acte materiale) şi complicitate la luare de mită în formă continuată (şase acte materiale) şi Dan Moldovan – trei ani pentru complicitate la delapidare în formă continuată (23 acte materiale) şi complicitate la luare de mită în formă continuată (17 acte materiale).

Pentru ceilalţi, magistraţii sălăjeni au stabilit pedepse cu suspendare. Astfel, Darius Florin Ciurte a fost condamnat la trei ani cu suspendare pe cinci ani, pentru luare de mită în formă continuată (35 acte materiale), complicitate la delapidare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Aceeaşi pedeapsă au primit-o şi Dan Radu Bartiş, găsit vinovat de luare de mită în formă continuată (21 acte materiale) şi complicitate la delapidare în formă continuată (două acte materiale), Cristian Ioan Pop, vinovat de luare de mită în formă continuată (30 acte materiale) şi complicitate la delapidare în formă continuată (trei acte materiale), Tiberiu Mureşan, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată (nouă acte materiale) şi dare de mită în formă continuată (şapte acte materiale), Mircea Cristian Ciobăncan, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată (trei acte materiale) şi complicitate la delapidare în formă continuată (cinci acte materiale), dar şi Avram Paul Porumb, pentru complicitate la delapidare în formă continuată (şase acte materiale) şi complicitate la luare de mită în formă continuată (nouă acte materiale).

22 de condamnări şi o achitare

Pentru dare de mită în formă continuată (nouă acte materiale) şi delapidare în formă continuată (21 acte materiale) Vasile Cheţa a fost condamnat la un an şi şase luni cu suspendare pe un termen de încercare de trei ani şi jumătate. De aceleaşi infracţiuni se face vinovaţi şi Petruţ Brâglezan – un an de închisoare cu suspendare condiţionată pe trei ani, Alexandru Dan Chișadam – un an şi două luni cu suspendare pe trei ani şi două luni, Andrei Budai – un an şi şase luni cu suspendare pe trei ani şi şase luni, Alin Dorin Stegerean – un an şi trei luni cu suspendare pe trei ani şi trei luni, Dorin Pop – un an şi trei luni cu suspendare pe trei ani şi trei luni, Leontin Terec un an şi trei luni cu suspendare pe trei ani şi trei luni, Ioan Ovidiu Bene – un an cu suspendare pe trei ani.

Un alt inculpat din dosar, Gheorghe Baboş s-a ales cu şase luni cu suspendare pe doi ani şi şase luni, pentru dare de mită în formă continuată şi o sancţiune administrativă de 400 de lei. Un an de închisoare cu suspendare pe trei ani a primit Ioan Marius Butaş, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită în formă continuată (cinci acte materiale) şi delapidare în formă continuată (patru acte materiale), în timp ce pedeapsa lui Cătălin Alungei este de un an cu suspendare pe trei ani, pentru dare de mită în formă continuată şi delapidare în formă continuată.

Cea mai uşoară pedeapsă a primit-o Simion Ielciu, faţă de care Tribunalul Sălaj a încetat procesul penal pentru comiterea infracţiunii de complicitate la delapidare în formă continuată, aplicându-i o sancţiune cu caracter administrativ de 600 lei, care se va înregistra în cazierul judiciar. El a fost achitat pentru complicitate la luare de mită. Magistraţii sălăjeni au dispus confiscarea de la inculpaţi a peste 1.400 de litri de motorină şi a aproape 24.000 de lei, bunuri şi sume care fac obiectul infracţiunilor. de asemenea, i-au obligat pe inculpaţi la plata de cheltuieli judiciare către stat în valoare totală de 112.500 de lei.

Decizia Tribunalului Sălaj poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Furt în cârdăşie cu oamenii legii

Reamintim că procesul celor 23 de sălăjeni a început la finele lunii mai 2011. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în perioada februarie-mai 2010, CFR Călători a fost prejudiciată cu 14.612 litri de motorină şi 180 de litri de ulei din locomotivele ce staţionau în Gara Jibou. Mecanicii sustrăgeau la sosirea din fiecare cursă între 20 şi 200 de litri de motorină, din care între cinci şi 10 litri era oferită cu titlu de mită celor cinci agenţi de poliţie TF, pentru ca aceştia să nu constate infracţiunile săvârşite de către ceferişti. De altfel, susţin anchetatorii, când erau de serviciu, poliţiştii erau cei care pretindeau, direct sau prin intermediul altor lucrători din sistemul feroviar, carburanţii cu titlu de mită.