Condamnare definitivă pentru poliţistul sălăjean care făcea evaziune fiscală cu miei Andreea Vilcovschi

Găsit vinovat de către magistraţii Tribunalului Sălaj pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, poliţistul sălăjean Daniel Perneş şi-a aflat, zilele trecute, pedeapsa finală în dosarul aflat pe rolulul instanţelor de patru ani. Curtea de Apel Cluj a pronunţat o soluţie definitivă în acest proces şi a respins ca nefondat apelul declarat de Perneş împotriva sentinţei penale din vara anului trecut a Tribunalului Sălaj.

Ca urmare, omul legii a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani şi patru luni. În plus, el a fost obligat să achite prejudiciul nerecuperat, iar către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, în solidar cu SC Anamel SRL, dobânzile, majorările şi penalităţile de întârziere aferente sumelor de 74.663 de lei, respectiv 131.181 de lei, calculate de la data scadenţei până la data achitării integrale a debitului. Daniel Perneş va trebui să suporte şi cheltuielile judiciare avansate de stat în valoare de 500 de lei.

Prejudiciu de peste 170.000 de lei

Reamintim că subcomisarul de poliţie Daniel Perneş, lucrător în cadrul departamentului Resurse Umane al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, a fost trimis în judecată în 2013, pentru evaziune fiscală cu miei. Mai exact, se arată în rechizitoriul procurorilor sălăjeni, “în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, în perioada 1 ianuarie 2008-28 februarie 2012, nu a înregistrat în totalitate venituri obţinute, cauzând, astfel, un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 35.293 de lei şi a înregistrat în actele contabile documente fictive, operaţiuni care au avut drept consecinţă cauzarea unui prejudiciu total de 173.951 de lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar şi TVA”.

Procurorii l-au acuzat că a administrat o firmă înregistrată pe numele unor rude, deşi statutul său de poliţist nu îi permitea să facă acte de comerţ. „Rudele nu ştiau foarte multe despre activitatea firmei, pentru că, de fapt, el se ocupa de tot, deşi, ca şi poliţist, nu avea voie să facă asta. Inculpatul cumpăra miei, vindea miei la arabi şi nu a înregistrat veniturile obţinute din aceste activităţi comerciale, în condiţiile în care semna facturi şi chitanţe”, afirma, la scurt timp după trimiterea lui Perneş în judecată, Crin Bologa, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.

Prin sentinţa penală din 2016 a primei instanţe, a fost schimbată încadrarea juridică, reţinându-se în sarcina poliţistului patru infracţiuni de evaziune fiscală: una constând în omisiunea evidenţierii integrale a veniturilor în contabilitate şi trei constând în înregistrarea de operaţiuni fictive.

A ieşit la pensie cu o lună înainte de ca instanţa să se pronunţe

Întrucât pe parcursul procesului, Daniel Perneș a achitat aproape 133.000 de lei din prejudiciul cauzat, pentru două dintre faptele de evaziune a scăpat doar cu o amendă administrativă în valoare de 1.000 de lei, care se va înregistra în cazierul judiciar. Pentru celelalte două, prin a cauzat statului un prejudiciu total de peste 76.000 de lei, magistrații Tribunalului Sălaj l-au condamnat la opt luni de închisoare pentru evidenţierea în contabilitatea SC Anamel SRL a unor operaţiuni fictive privind restituirea, fără documente justificative a unor sume pentru care nu au existat înregistrări ori documente justificative vizând încasarea acestora şi la un an şi patru luni de închisoare pentru că a evidenţiat în contabilitatea Anamel SRL a unor operaţiuni fictive privind cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale.

Judecătorii au aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de un an şi patru luni de închisoare şi au dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani şi patru luni.

Pe durata termenului de supraveghere, Daniel Perneș trebuie să respecte mai multe măsuri, printre care să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Sălaj, să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește opt zile, precum și întoarcere, să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă și să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.

Pus la dispoziţie încă de la începerea urmăririi penale, Perneş a decis să iasă la pensie începând cu 14 iunie, cu doar o lună înainte ca magistraţii Curţii de Apel Cluj să se pronunţe.