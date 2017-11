Comuna Cristolț nu duce lipsă de infracțiuni: IPJ Sălaj desființează declarațiile primarului Ioan Cheșeli

Petiția adresată Instituției Prefectului și Inspectoratului de Poliție (IPJ) Sălaj de primarul comunei Cristolț, Ioan Cheșeli, în care se solicită reducerea numărului de polițiști de la Postul de poliție din comună, se află în prezent la IPJ Sălaj, instituția demarând verificări pentru a oferi un răspuns oficial pe marginea celor solicitate.

În comună (evident, și în cele patru sate arondate) în prezent, își desfășoară activitatea doi polițiști. IPJ Sălaj a răspuns solicitării cotidianului nostru referitoare la demersul făcut de Primăria Cristolț, prin primarul comunei, prin care se solicita autorităților reducerea numărului de polițiști din comună în vederea micșorării cheltuielilor cu această categorie bugetară.

În răspunsul trimis redacției noastre, reprezentanții Inspectoratului de Poliție au prezentat situația la zi din comună, în comună, din punct de vedere infracțional:

“În cursul anului 2017 au fost instrumentate 19 dosare penale, din care șapte constatate în flagrant. Au fost soluționate 11 dosare, din care șase cu trimitere în judecată, două cu renunțare la urmărirea penală și trei cu clasare. În urma instrumentării dosarelor penale au fost constatate << in personam >> 37 infracțiuni, din care 27 infracțiuni de fals material sub semnătură privată, trei de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, patru de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, două de conducere a unui vehicul neînmatriculat și o infracțiune privind operațiuni ilegale cu articole pirotehnice.

Unele infracțiuni cu autor necunoscut au fost înregistrate în zonele limitrofe și la locuințe izolate și nelocuite, toate dosarele fiind soluționate cu identificarea autorilor. Referitor la constatarea contravențiilor, în anul 2017 au fost aplicate 206 contravenții (cu mai multe 96 față de perioada similară a anului 2016), cu amenzi în valoare de 93.390 lei. În ceea ce privește situația acțiunilor preventive în domeniul silvic, polițiștii din cadrul postului Cristolț au confiscat 10,4 metri cubi material lemnos și o remorcă . Este de precizat că acestea nu au fost confiscate pe raza comunei Cristolț, ci pe raza Secției 3 Poliție Rurală Jibou, în urma unor activități de patrulare intercomunală executate conform planificărilor.

În primele zece luni ale anului 2017, au fost reținute în vederea suspendării nouă permise de conducere și un certificat de înmatriculare, fiind puse în aplicare și opt mandate de aducere.

Demersurile efectuate de polițiștii din cadrul postului de poliție sunt firești, încadrându-se în litera și spiritul legii, dacă avem în vedere faptul că aceștia se afla în prima linie a confruntării dintre comunitate și fenomenul infracțional și sunt cei dintâi care iau contact în mod direct și nemijlocit cu consecințele grave, de multe ori dramatice, ale faptelor incriminate de lege. Subliniem încă o dată că misiunea Poliției este de a apăra liniștea și siguranța publică, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, de a proteja avutul public și privat, într-o comunitate servită cu respect și apărată cu devotament.

Evaluarea activității polițiștilor nu este atributul primarului, atribuțiile acestuia fiind enumerate distinct la art. 63, alin. 1, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală. În exercitarea misiunii noastre, credem în integritate, onestitate și corectitudine, atât în relația cu cetățenii cât și cu reprezentanții unității administrativ teritoriale, susținem profesionalismul, operativitatea și fermitatea, în abordarea cu eficiență a acțiunilor de prevenire și combatere a criminalității și încurajăm parteneriatele interne”.

Chiar dacă, așa cum Inspectorul șef al IPJ Sălaj, comisarul șef Aurel Știrb a subliniat în răspunsul adresat redacției noastre, evaluarea activității polițiștilor nu intră în sfera de atribuții ale unui primar, indiferent la ce localitate se face referire, IPJ Sălaj va oferi la finalizarea verificărilor un răspuns lămuritor autorităților din Cristolț care au considerat, prin solicitarea adresată autorităților județene, că doi polițiști reprezintă un număr prea mare de personal în slujba locuitorilor acestei comune și a celor patru sate aparținătoare.