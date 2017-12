Cadou inedit de Crăciun – pantofi cu toc, decorați de un copil cu autism

Alexandru Moldovan

Pantofi cu toc împodobiți cu decorațiuni de Crăciun este ineditul cadou de sărbători pregătit în acest an de un copil cu autism din Zalău.

Pantofii-decorațiuni vor fi puși la vânzare pe o rețea de socializare, fondurile obținute urmând a folosite pentru achiziționarea de materiale cu care băiețelul să-și pună în valoare creativitatea deosebită pe care o are.

Ideea transformării pantofilor cu toc în decoruri de Crăciun îi aparține Corinei Țurcaș, din Zalău, coordonatoarea mai multor grupuri de Facebook prin intermediul cărora sunt ajutate persoanele nevoiașe din Sălaj, prin donațiile în bani sau obiecte colectate astfel. Din astfel de donații, Corina a strâns numeroși pantofi cu toc, pe care, mai apoi, nu a mai putut să-i valorifice pentru cazurile sociale în care s-a implicat.

“Eu am foarte mulți pantofi cu toc, primiți ca donații de la mămici. Ele aduc la mine haine și încălțăminte, pe care le împart familiilor nevoiașe din județ. Pantofii cu toc nu îi vrea nimeni, dar nu m-a lăsat sufletul să îi arunc. Mulți dintre ei sunt noi. Încerc să folosesc tot ce primesc. Am încercat să-i vând la diverse târguri caritabile, dar nici acolo nu au avut succes, așa că s-au adunat multe perechi”, a precizat Corina Țurcaș.

Ideea valorificării inedite a acestor pantofi i-a venit în momentul în care o prietenă, Szabina Szabo, i-a adus pentru vânzare o gheată decorată de fiul ei, Attila, care suferă de autism.

“Szabina este mama unui băiețel care suferă de autism, ce se implică foarte mult în educația lui și îl provoacă la fel și fel de activități. În această perioadă, a făcut coronițe pentru sărbătorile de iarnă. Eu mereu i-am susținut să valorifice ce fac ei, pentru a putea achiziționa alte materiale cu care să poată lucra, motiv pentru care i-am spus să îmi aducă și mie coronițe, să o ajut cu vânzarea, și atunci mi-a arătat că a decorat o și o gheată. Văzând gheata, am provocat-o pe Szabina să decoreze pantofii cu toc, pentru a-i pune în valoare, dar mai ales pentru a achiziționa materialele necesare pentru a stimula creativitatea lui Attila”, a precizat sursa citată.

Mama băiețelului susține că acesta a îmbrățișat cu bucurie ideea decorării pantofilor cu toc, astfel că primele cadouri inedite de Crăciun au fost deja realizate.

“E un copil deschis la nou și îi place să creeze tot timpul ceva nou. Într-o zi a decorat o gheată, pe care am adus-o și i-am arătat-o Corinei, care mi-a propus să încercăm și cu pantofii cu toc, pe care-i avea din donații. Am mers acasă și i-am spus băiatului să facem asta. Când a văzut pantofii respectivi, mi-a adus materialele ce trebuie folosite și a început să lucreze. Primul pantof l-am făcut împreună, dar apoi a lucrat singur. În pantofi pune decoruri de Crăciun: mușchi, globuri, lumânări. Are o cuțiuță plină cu astfel de decoruri și pune el ce vrea”, susține Szabina Szabo.

Pantofii astfel decorați sunt scoși la vânzare pe două din grupurile de Facebook pe care Corina Țurcaș le coordonează, “Mămici descurcărețe din Sălaj”, cu 17.500 de membri, respectiv “Împreună-i vom face fericiți”, cu 3.500 de membri.

Banii obținuți din vânzarea pantofilor-cadouri vor fi donați mamei băiețelului cu autism, pentru cumpărarea de materiale cu care acesta să poate lucra în continuare.