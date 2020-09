A băut și a ajuns cu autoturismul în șanțul de pe marginea drumului

Un bărbat în vârstă de 49 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice și s-a răsturnat cu acesta pe marginea drumului. Evenimentul a avut loc la finalul săptămânii trecute, când lucrătorii Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au fost sesizați prin 112 despre faptul că o mașină a intrat în șanț. Patrula mixtă a identificat conducătorul auto, imediat după ce s-a răsturnat cu autoturismul în șanțul de pe marginea drumului național 1F, între localitățile Sutoru și Sâncraiul Almașului, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,82 mg/l în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prevăzută de Codul Penal.

