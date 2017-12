Vorbe de senator: “Penală este mama care v-a făcut așa nesimțită”

Așa grăit-a un senator dintre cei aleși de noi, veșnic alegători, un domn parlamentar social-democrat, formator și lider de opinie în partid și pe la televizor. Avem ceea ce am ales. Sau ceea ce trebuie să ne asumăm în urma refuzului de a participa la vot. Ori poate, tot ceea ce am putut avea din mormanul de nenorociri ce au reprezentat, într-un “tot”, oferta la alegerile trecute. Ceea ce vedem și auzim astăzi în Parlament sunt imagini și sunete ce cu greu pot fi reproduse în totalitate și care, dincolo de laturile de caracter și lăturile comportamentale pe care le scot la suprafață, ne arată tuturor unde am ajuns și încotro ne îndreptăm. Se împlinește anul de când trăim, zi de zi, aceleași nenorociri. Un război absurd care nu se mai termină, un război care s-a întins ca o cangrenă dincolo de câmpul de luptă putere-opoziție, ajungând să cuprindă și interiorul puterii. Spectacolele de circ la care românii au asistat în ultimele zile au depășit limitele ridicolului, al lipsei de bun simț.

Discutăm deja de episoade ce îi transformă pe protagoniști în pacienți care necesită urgent un consult medical la “mansardă”. Unul dintre exemplarele care s-au dat în stambă zilele trecute, făcând de rușine nu doar formațiunea politică din care face parte (și care oricum se face de rușine zilnic, de un an încoace), ci și instituția Parlamentului, cel mai înalt for al țării. Într-un spectacol dezgustător, asezonat cu vorbe și jigniri care frizează patologicul, senatorul PSD Șerban Nicolae a făcut circ de neimaginat în plenul Parlamentului, în ședințele de dezbatere a Legilor Justiției, legi care, în opinia opoziției, i-ar scăpa pe actualii “hoți de la putere” de răspundere penală și pedepse. El a lansat un atac fără precedent la adresa unui deputat USR, iar limbajul folosit de unul dintre liderii senatorilor social-democrați este greu de reprodus. Șerban Nicolae a numit-o pe Cosette Chichirău de mai multe ori „proastă” spunându-i, în văzul și auzul națiunii, să nu mai “rânjească fasolea”, gratulând-o și pe mama acesteia cu apelativul “penală” pentru că “a făcut o nesimțită”.

Deputatul la USR înregistra tot ceea ce se întâmplă în plen, numindu-l la rândul său pe Nicolae cel senator, “penal”. Atât i-a trebuit colericului parlamentar PSD, că a și luat foc, lansând o ploaie de invective la adresa deputatului Cosette, folosind un limbaj demn de ușa cortului, nicidecum ceva ce poate fi rostit în Parlamentul României sau în oricare alt loc în care își desfășoară activitatea niște ființe prezumtiv sănătoase la cap. “Sunteți atât de proastă, demonstrați ceea ce spuneți, uitați, eu am o poză cu dumneavoastră când faceți sex anal, acum ce să facem? Eu n-am furat nimic, doamnă, nu fiţi nesimţită. De ce nu faceţi o plângere penală? Vă rog frumos nu mai râdeţi pentru că e o imagine dezolantă. Căutaţi un coleg alfabetizat, care a terminat clasa a II-a, care să vă scrie o plângere penală la adresa mea”, i s-a adresat, cu ochii ieșiți din orbite, deputatului USR, senatorul PSD.”

Cosette Chichirău a continuat iureșul: “Sunteţi nişte hoţi… Care este urgenţa?! Să vă scăpaţi hoţii? Nu vă ajunge cât aţi furat destul? Hoților. Veţi deveni complici la hoţie şi veţi plăti pentru asta.” Un alt deputat, tot din tabăra puterii, s-a adresat unui coleg cu drăgălașul termen “maimuță”, în timp ce parlamentarii din opoziție strigau ca din gură de șarpe “Hoții!”

Acestea sunt doar câteva din episoadele televizate, din plenul Parlamentului, în România europeană a secolului 21, la aproape 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. de la cea mai mare tribună a României. Desigur, dacă toate acestea ar face parte dintr-o emisiune din pleiada de mizerii care fac rating mare prin formatele Tv, nu m-aș fi ostenit să vi le aduc sau readuc (celor care le-ați văzut și auzit deja) în fața ochilor. Însă consider că sunt lucruri pe care trebuie să le cunoaștem, dar mai ales, să nu le uităm.

Pentru a ne aminti iar și iar ceea ce am ales sau ceea ce am lăsat să aleagă alții. Să ne reamintim cine ne conduce, cine ne reprezintă interesele, cine pregătește viitorul nostru și al copiilor noștri. Cei care vom reuși să conștientizăm și să realizăm toată acestă tragedie națională, pentru că despre acest lucru vorbim în condițiile în care asistăm la astfel de ședințe în plenul Parlamentului, cu siguranță vom ține minte nu doar aceste episoade, ci tot circul și simulacrul de putere și guvernare de care avem parte, iată, de la începutul acestui an. Iar ca drama să fie cu adevărat iremediabilă, privind în urmă, da… realizăm faptul că nici cu ceilalți n-am fi avut șanse mai mari. Doar cei care au uitat minciunile și incompetența lor i-ar declara pe ei salvatorii nației.

O știe toată țara, o știm și noi, cei care în Zalău și nu numai, am avut parte de 12 ani de vrăjeală și involuție din partea celor care acum sunt în opoziție. Asta ca să nu se creadă cumva că îi laud indirect pe cei care timp de trei mandate în fruntea municipiului, de țară nu mai vorbesc, ar fi făcut mai mult decât se chinuie sau se prefac că întreprind cei aflați vremelnic la putere. Nu doar că vom lăsa copiilor și nepoților noștri o istorie contemporană rușinoasă și figuri politice pe care le vor putea găsi în tomberonul acestei istorii, ci le vom “asigura” cel mai sinistru viitor bolnav și pustiit de ceea ce se întâmplă în prezent sub ochii noștri. Ceea ce este și mai mai trist e faptul că nici nu ne mai dorim să luptăm pentru altceva.