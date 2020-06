Urăști, judeci, discriminezi? Votează-mă!

Sub orice critică atitudinea PMP în fața parlamentarilor USR-UDMR pe marginea unei legi pemepiste ce pare a fi zămislită în peșteră, pe o stalactită. Lipsită nu doar de fundament științific, sociologic etc, cât mai ales de ceva și mai important: egalitatea, empatia, înțelegerea unei realități, toleranța față de oamenii care s-au născut ori au devenit speciali printr-o anumită particularitate de ordin genetic, biologic, social etc. O postare pe pagina de Facebook a acestui partid, filiala Sălaj, cu un titlu mincinos și denigrator la adresa unor parlamentari care au înțeles un fenomen, postare cu un titlu scris cu roșu, astfel încât cititorul să poată fi manipulate iremediabil: “22 de senatori USR și UDMR vor ca bărbații să fie femei și femeile să fie bărbați”. Sub titlu, un colaj cu fotografii care arată ca un panou infracțional, cu pozele celor care au înțeles că un fenomen demonstrate științific, o realitate la urma urmei, nu poate fi schimbată prin legi și că, marginalizând o anumită categorie de persoane, mai ales când vorbim de copii sau tineri, nu faci decât să înrăutățești situația. A apărut și rezultatul, la fel de strâmb precum postarea – comentarii pline de neștiință, ca să nu spun altfel, o cauza-efect pusă la punct ca la carte astfel încât lumea sa priceapă cât mai putin (din ceea ce oricum e greu de priceput, fiind un subiect care necesita studiu și ceva cunoștințe pentru a-l înțelege pe deplin) și… voilà! Să înceapă ura, aberația, judecata.

Oamenii nu-s vinovați; e firesc să reacționeze așa, mai ales cei care au obiceiul de a citi doar titlul unei postări. Cum, senatorii aceștia vor ca “bărbații să fie femei și femeile să fie bărbați”? Cam asta a vrut acest partid, prin unul dintre reprezentanții săi, ca lumea să înțeleagă. O formațiune politică căzută oricum în anonimat tocmai din pricina unor inepții promovate de-a lungul timpului. Revenind la legea ideologiei/identității de gen (o puteți lectura aici), un concept care este oricum puțin cunoscut la noi, dar și mai puțin înțeles, a devenit peste noapte prioritate parlamentară, o urgență care, așa discriminatoare cum este, reușește iată să intre în plenul Parlamentului și votată, în timp ce legi de o importanță uriașă, legi de care depinde siguranța și viețile noastre, stau și așteaptă de ani să fie adoptate ori modificate. Chiar și asa să gândești – dacă ai puțină minte, realizezi că nu vor ei (parlamentarii USR și UDMR) asta, ci că oferă, prin refuzul de a fi de acord cu o lege discriminatoare și care refuză realitatea, posibilitatea și dreptul, de fapt, îndrumarea către sprijinul psihologic, absolut decisiv și care de multe ori face o diferență colosală între propria acceptare și o tragedie! Îndrumare către sprijinul oferit de știință, medicină etc., în cazul celor care simt/vor/decid să rămână ori să devină ceva ori altceva, având la baza o predispoziție genetică pentru așa ceva sau pur și simplu pentru că asta este decizia lor. Senatorul PMP de Sălaj ales cu vreo 3.000 de voturi (migrat după alegeri către Cluj, după ce și-a văzut sacii în căruță) consideră că lumea trebuie să trăiască așa cum dorește și spune domnia sa. E parlamentar – el îți decide soarta, ca să înțelegi clar despre ce vorba. El decide cum trebuie să trăiască semenii lui, cu atât mai mult cu cât vorbim de o categorie care are nevoie de sprijin, înțelegere, ajutor psihologic concret!

Înțeleg “puseurile” teologice ale domnului senator, lucru care a condus într-o oarecare măsură la plăsmuirea acestei legi “magistrale”, de o necesitate “uriașă” pentru societatea românească în acest moment; înțeleg că opinia domniei sale a fost că religia bate, până la urmă, știința și realitatea și nu e nicio problemă dacă toate acestea rămân la nivel de opinie, e a domniei sale, să fie sănătos cu tot cu ea (deși, ca reprezentant al românilor în cel mai înalt for al țării nu ai voie să dai la o parte anumite categorii, mai ales pe cele cu probleme, ești parlamentarul tuturor, punct! Ajuți, vii cu soluții, nu interzici și mai ales nu negi… realități!). Dar ca să faci o lege și să îi îmbrâncești pe cei care au astfel de probleme către depresie și marginea prăpastiei, lăsându-i pradă lipsei de sprijin psihologic și făcând din asta, practic, o vină și o rușine, devine deja un act extreme de periculos. Oare un om sănătos la judecată crede că identitatea asta de gen, transformată tacit de astfel de personaje într-un soi de cancer social, se schimbă, așa, după cum te trezești dimineața? Câți, oare, au răbdarea să se informeze înainte de a comenta folosind cele mai urâte cuvinte la adresa unor părinți, a unor tineri ori copii care, vrem sau nu vrem, așa sunt și nicio lege nu poate schimba în vecii vecilor asta? Câți dintre cei care au comentat la această postare halucinantă a PMP știu ce este, de fapt, identitatea de gen ori ideologia de gen, ce stă la baza acestora, ce mecanisme intră în joc, ce sorginte au, care sunt soluțiile concrete care pot fi de folos? Sigur că mulți s-au informat și știu; știu și cei care au votat această lege, măcar partial (altfel ar fi un dezastru sa adopte legi cu un conținut despre care habar nu au…) sigur că știu, însă vor ca oamenii să înțeleagă altceva. Că e o “boală” dobândită, un moft, o fiță, o modă. Evident că de legea asta au râs și somitățile de la UBB Cluj și Universitatea Bucuresti, lectorii universitari și oameni de știință facând imediat declarații de presă în care spuneau că această lege contrazice și anulează o teorie științifică… Cine sunteți voi, parlamentarii nevăzuți și neauziți timp de ani în viețile noastre, să decideți ce drum să apuce alții, ce știți voi despre dramele și problemele cuiva, indiferent care ar fi acelea? Ce studii de medicină, de psihologie de specialitate, de genetică etc. au cei care pun la cale și votează astfel de legi care discriminează și marginalizează până către limita unui gest necugetat pe cei în cauză, în loc să-i sprijine printr-o lege firească, conformă cu realitatea, să-i înțeleagă, să-i îndrume și să-i asigure că indiferent cum sunt și ce aleg, nu vor fi ostracizați si marginalizați? Noi așteptam tragediile, în loc să le prevenim! Scriem după aceea, “Vai! l-a răpus depresia, Dumnezeu sa-l ierte.”

Da, pentru ca atunci când ai asemenea legi care te pun in fața trenului, într-o societate oricum bolnavă de toate formele de ură și ignoranță, poți ajunge să comiți un gest disperat, ireversibil. Unul dintre argumentele acestui proiect legislativ era acela că, prin acceptarea identității/ideologiei de gen în școli, “băieții vor intra în toaleta fetelor și viceversa. Nici nu are sens sa mai comentez , dacă la atât se reduce raționamentul legiuitorului. Noi negam realitățile prin legi, în loc să facem legi care să ne deschidă mințile chiar și în fața unor situații apparent caudate, dar cât se poate de reale și, acolo unde e cazul (nu e vorba doar de această lege, ci de multe) să găsim soluții problemelor la care se referă… În plus, oare aceasta era urgența noastră, astea sunt legile care așteaptă la coadă și pentru care plătim 600 de parlamentari (mare parte dintre ei, pentru ca excepțiile fericite sunt tot mai puține in Parlament?

Criminalul cu patru omoruri la activ, eliberat tot prin strâmbăciunea distrugătoare a legilor frământate tot de acești parlamentari, a mai nenorocit și a cincea viață! O lege care să stopeze asta poate aștepta, nu? Ideologia de gen ne doare, asta arde acum. E un val de băieți care vor să fie fete și de fete care se vor băieți, ceva de speriat, nu?! Clasa politică, mulți dintre parlamentarii pe care nu i-ați văzut cu anii pe undeva, cei ale căror birouri parlamentare stau cu lacătul pe le sau cel care și-a mutat biroul la Cluj, pentru că sălăjenii nu au mai contat (este vorba despre autorul acestui proiect de lege) și cei care au umplut efectiv societatea asta de ură, de manipulare și de minciună, ați distrus tot ce mai era bun și uman în țara asta bătută oricum de toate relele. Inclusiv dramul de toleranță, de înțelegere și empatie care reușea să ne mai diferențieze de troglodiții trăiți în peșterile Preistoriei. În opinia mea, această lege nu va fi promulgata de președinte; sunt, de altfel, semnale certe de la Cotroceni că totul se va finaliza cu un eșec, însă rămân, la urmă, sila uriașă pe care astfel de proiecte legislative – de departe o mostră de Ev Mediu reînviat prin care unii vă băgați în viețile oamenilor și legiferați după cum vă tună vouă sau în funcție de interesul care a primat întotdeauna, interesul vostru politic! Mai aveam cutezanța să sper ca unii politicieni pot fi și altfel; amar m-am înșelat! Cum să nu mă înșel când postarea acestui partid se încheie cu “ Votați-ne!” și când vedem cu toții că, de fapt, mereu și mereu totul se reduce la ciolanul electoral, nu contează pe cadavrele cui calci…

Le recomand acestor oameni, care printr-un ghinion uriaș al nostru ajung sa ne reprezinte în cel mai înalt for legislativ al țării, să călătorească. Pentru că atunci când călătorești, înveți să fii tolerant, acolo unde toleranța e cheia, înveți să nu mai pui la zid oameni despre care habar nu ai cine sunt, ce drame trăiesc, cu ce probleme se confruntă acolo, în adâncul sufletului lor. Vezi mai limpede necazurile despre care nu stiai că există sau tipologiile, înveți să accepți și să apreciezi oamenii chiar și pentru defectele pe care le au și care, de fapt, îi fac mai umani. Înțelegi altfel lucrurile care îți păreau de neînțeles și reușești să fii așa cum orice om sănătos la cap ar trebui să fie. Să nu judece, sa nu urască, să nu dea cu piatra, să nu împrăștie tot ce e mai urât și mai păgubos în natura umană, în jurul lui. Și să călătorească nu doar în natură. Și prin biblioteci, spun unii, călătoriile pot fi de-a dreptul salvatoare și îți pot schimba viața, de cele mai multe ori în bine.