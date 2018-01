România anormală

În condițiile în care te afli la putere și schimbi guvern după guvern, cam două într-un an, este dovada clară că ceva e putred la interior și evident, că performanţele pseudo guvernărilor tale lasă rău de tot de dorit. Și nu fabulez absolt deloc, ca dovadă inflația, devalorizarea leului, creșterea ROBOR, investiții aproape zero, la fel ca absorbția de fonduri europene.

În același timp, exact ca în situația de acum șase luni, în ce privește componența Executivului Tudose, foarte mulți miniștri vor fi preluați în Guvernul Dăncilă de la primul Cabinet PSD-ALDE, de pe vremea lui Grindeanu. Desigur, miniștrii ăștia nu vor fi preluați de Dăncilă pe criterii de competență. Doamne ferește! Ci pur şi simplu pentru că oamenii ăștia au dovedit obedienţă maximă față de şeful suprem, Liviu Dragnea.

În toată căutarea disperată a PSD şi ALDE pentru a aduce nume “grele” în Guvernul Dăncilă, sunt absolut convins că profesionalismul, pregătirea sau competenţa miniștrilor au fost criteriile mai puțin importante în fața principalului argument: slugărnicia față de partid și, în special, faţă de Dragnea.

Avem, așadar, în față o nouă mo(n)stră de nesimțire, un exemplu cât se poate de elocvent, care ne demonstrează încă o dată (dacă era necesar) că în România este posibil absolut orice. Da, în țara asta se poate întâmpla, de mai multe ori într-un singur an, ca sediul Guvernului să fie ocupat de oamenii obedienți infractorului șef de partid, fără ca cineva să crâcnescă. Iar oamenii ăștia sunt gata de orice sacrificii pentru a nu ieși din vorba și vrerea lui Dragnea. Pentru că, cine prinde un pic de curaj și mișcă în front, va fi decapitat (vezi exemplul foștilor premieri Grindeanu și Tudose, la pachet cu susținătorii lor).

Văzând ce se întâmplă și, din fericire, cunoscând personal foarte mulți social-democrați cu principii cât se poate de sănătoase, nu pot să nu mă întreb: chiar nu mai există nicio decenţă în PSD, mai precis în structurile din teritoriu ale partidului? Unde naiba a dispărut și acel dram de logică, bun simţ, responsabilitate și, mai ales, de demnitate din PSD? Or, de mai bine de un an, singura logică a “guvernării” PSD-ALDE se învârte doar în jurul protejării infractorilor şi scăparea lui Dragnea de dosare. Este, dacă vreți, singurul obiectiv al celor care în decembrie 2016 au câștigat detașat alegerile parlamentare. Și, Doamne iartă-mă, chiar mai aveți nevoie de vreo dovadă în sensul ăsta, în condițiile în care, incontestabil, tot ce se întâmplă de mai bine de un an în România are corespondent în majoritatea deciziilor luate de coaliția aflată la guvernare!?

România chiar nu merită această bătaie de joc doar pentru satisfacerea poftelor unui singur individ. Ca orice organism care se leapădă singur de intruși, la fel și țara asta va scăpa, la un moment-dat, de această grupare parazitară. Asta, dacă nu cumva vom avea ghinionul ca, între timp, “organismul” ăsta încă viu să se transforme într-un stârv.