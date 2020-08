Atâtea măști pe chipurile oamenilor nu mi-a fost dat să văd de când sunt. De vreo câteva luni, întâlnesc numai oameni cu măști. Epoca izolării în care am intrat de ceva vreme este, poate, singurul vinovat. Dincolo de faptul că fețele umane s-au împuținat, dincolo de faptul că au dispărut mâinile pe care le atingeam, noi între noi, constatat că s-a răcit cu suspiciune și cu teamă comunicarea dintre noi. Dintr-o dată nu ne-am mai văzut fețele cele de zi cu zi, cele pe care le ’’împodobeam’’ cu grijă cu machiaj ori cu expresii studiate și cercetate înainte de a ieși din casă pentru a fi conforme cu masca noastră cea de toate zilele, masca socială. Am fost nevoiți să ne punem măști, la propriu. Ca și când goana noastră nebună după măști și roluri, dorințele noastre de a ne ascunde autenticitatea sub fardul tiparelor sociale s-ar fi materializat. Așa cum se materializează, în timp, în Univers tot ceea ce vine din sufletul omului. Tam-nesam ne-am văzut în lumea asta concretă așa cum eram în realitatea nostră interioară – niște măști! Întâlnesc oameni cu măști, sub care se ascund multe: frica, frustrarea, teama de boală etc. Purtăm măști cu toții, inclusiv eu! Sub mască ne putem ascunde: de frică, de frustrare, de multe… pentru a supraviețui. În lumea asta parcă nu poți supraviețui dacă nu ai mai multe măști de rezervă. Uneori sunt sătulă de atâtea măști: de fericire, de tristețe, de entuziasm, de complezență, de aprecieri, dar și de cele pe care trebuie să le port când sunt în tovărășie cu diverși oameni, în diverse contexte. Mă întreb de multe ori cum ar arăta lumea fără măști? Oare oamenii ar fi mai frumoși sau mai urâți? Oare lipsa măștilor ar duce la o mare parte din dispariția urii. Oare ce ar însemna lipsa măștilor și încotro ne-am îndrepta? Nu e vorba de măștile care ne protejează împotriva noului virus, nu! Totuși, deasupra fiecărei măști a rămas privirea. Au rămas ochii noștri care spun tot ceea ce fața acoperită nu mai poate să spună. Privirea, lumina din ferestrele sufletului nostru, nu se poate ascunde! Adevărul nu poate fi măsluit sau acoperit la nesfârșit.