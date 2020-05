Cine mai are nevoie de presa tipărită?

Daniel Săuca

Mă abțin cât pot să nu folosesc cuvinte, expresii prea „tari”. Încerc să fiu calm. Da, e mai bine. Am scris și eu: în criza accentuată de pandemie presa are nevoie de sprijin din partea guvernului (mă rog, Orban). Mai ales presa scrisă, tipărită, printată. Îndeosebi presa locală, cea mai afectată. Spre sfârșitul stării de urgență, guvernul (mă rog, Orban) a inventat, probabil și la presiunea BRAT (Biroul Român de Audit al Tirajelor, mă rog Transmedia, în fapt o asociație), o schemă de ajutor financiar a mass-media sub pretextul unei campanii publice privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului, precum și campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale după încetarea stării de urgență. Pagina de Media mai scrie că ar fi vorba de 10 milioane de euro pe lună, timp de patru luni, și că peste jumătate din bani se vor duce către televiziuni, iar un sfert către site-uri: 55 la sută pentru televiziuni (47 la sută pentru cele naționale și 8 la sută pentru cele locale); 23 la sută pentru publicațiile online; 12 la sută pentru posturile de radio (8 la sută posturile naționale și 4 la sută cele locale); 5 la sută pentru presa scrisă (ziare, reviste); 4 la sută pentru outdoor; 1 la sută pentru creația materialelor campaniei. Toate astea și multe altele sunt cuprinse într-o Ordonanță de Urgență „pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19” (OUG nr. 63 din 7 mai 2020). Lăsând la o parte și evidența stranie că televiziunile vor lua cei mai mulți bani (de ce neapărat?), o „chichiță” (de asta trăim în România) a înroșit telefoanele, a trimis dumnezei și sfinți înspre guvern (mă rog, Orban). Cererea ce trebuie depusă de organul media ce solicită finanțare e musai să conțină „date privind audiența/tirajul/traficul online, cu precizarea expresă a organismului independent în domeniu care a efectuat evaluarea”. Firește, dacă ești membru BRAT nu vei avea nicio problemă. Dar câte ziare tipărite din țară și din Sălaj au o asemenea evaluare „independentă”? Tirajul tipărit nu poate fi probat printr-o factură de la tipografie, de pildă? Traficul online nu poate fi probat de Google Analytics sau Trafic.ro? Chiar se mai pot măslui în 2020 asemenea cifre? Mă rog, încerc să fiu calm. În Sălaj nu cred că vreun ziar local a reușit/va reuși să „acceseze” amintitul program guvernamental, tocmai din cauza lipsei evaluării „independente”. Poate se vor face excepții (și de asta trăim în România). Poate. Sigur mare parte din bani vor merge înspre membrii BRAT și televiziunile & site-urile din București. Și uite așa guvernul (mă rog, Orban) a mai ratat o țintă: acordarea de sprijin real pentru supraviețuirea presei locale. Pentru că despre asta vorbim. Sau încercăm să vorbim. În van. Pentru că s-a demonstrat iar că nimeni de la București, politic, nu vrea să ne asculte. Probabil suntem prea mici pentru marile lor ambiții politice. Mă abțin cât pot să nu folosesc cuvinte, expresii prea „tari”. Încerc să fiu calm. Da, e mai bine.