Cerșetori la poarta alegerilor

Mai aveți ceva mai mult de două luni la dispoziție pentru a vă privi primarii în ochi și a decide dacă ștampila cu marele “Votat”, pusă o dată la patru ani, va merge tot pe numele lor, și în acest an. Sunt primari în Sălaj care vor candida pentru al doilea, al treilea ori al patrulea mandat. Sunt edili matusalemici – scriu asta nu în sens peiorativ – gospodari care au demonstrat că își merită locul și încrederea alegătorilor, pentru încă un mandat. Sunt comune și orașe în Sălaj care au reușit să se schimbe în bine, localități în care banii n-au fost risipiți pe lucruri sau lucrări inutile ori făcute de mântuială.

Sunt localități în care drumurile, șanțurile, trotuarele, clădirile importante, toate au beneficiat de lucrări pentru care au răspuns în solidar atât edilii, cât și constructorii. Primari care, la recepționarea unei lucrări, au avut sânge în “instalație” și au dat de pământ cu constructorul, refuzând să-și pună semnăturile pe fușăreli și lucrări executate mizerabil. Există primari pe care lumea îi apreciază, în câteva locuri acești edili sunt chiar iubiți de oameni, pentru că au dovedit că știu exact pentru ce sunt în aceste funcții. Mai puțin pentru ei, mai mult pentru oameni. Dar, pentru că mereu există un “dar” în orice poveste electorală, avem cazuri, deloc puține, unde cei care care candidează din nou sunt loviți ciclic de amnezie, uitând că n-au lăsat mare lucru în urma lor în mandatul care tocmai se termină și care a venit după altul în care s-a întâmplat cam același lucru. Agresivi și supărăcioși, ei sunt geană pe orice mișcare menită să le distrugă mitul: intervin prin postările bieților oameni, care vin cu dovezi pe rețelele de socializare și, cu subiect și predicat, spun că lucrarea respectivă a fost făcută în bătaie de joc. Că investiția X sau alocarea de fonduri Y nu era necesară. Că pe ei, nu i-a întrebat nimeni – nimic. Că drumul reabilitat de câteva luni e plin de gropi din nou și că trotuarul cel frumos la recepție arată, după tăierea panglicii, ca după bombardamente. Acești primari pe care îi știți își folosesc toate resursele, influența, relațiile și toți banii plus echipele de postaci pentru a vă demonstra că ori sunteți proști, ori sunteți rău-voitori, ori sunteți de-a dreptul orbi. Intervin prompt, pentru că supraveghează tot ce mișcă în mediul online – ei sau oamenii lor – cu explicații alambicate și justificări absolut penibile prin care anunță ori că lucrarea pe care tocmai o faceți de râs într-o postare cu poză de la locul faptei “nu este finalizată” (deja a devenit un tipar acest comentariu pe la unele postări) și vi se explică în 300 de cuvinte ceea ce e evident că nu poate fi nici explicat, nici justificat.

Cu toate acestea ți se face capul calendar cu o sută de cifre și predici încât, la final, dacă ești mai slab de înger cedezi și spui că… da domnule, poate o avea dreptate… că doar e primar, știe el ce spune și ce face. Ieșiți din case, din blocuri, din grădini. Priviți cu atenție cum arată drumul. Cum arată bordurile, locurile de joacă, clădirile ce au fost rehabilitate. Nu ezitați să vă înfuriați dacă nu aveți canalizare, sau dacă o aveți doar pe hârtie, acolo, în sertarele birourilor din primării, dacă aveți apă curentă, drumuri bune, școli și grădinițe rehabilitate indiferent unde trăiți. Gândiți-vă că la cârma locului în care vă curge viața, trebuie să fie un om care a dovedit că vă respectă, că îi pasă de voi, că e gospodar, econom, că are ce să caute acolo. Dincolo de ceea ce vi se promite, pentru că am ajuns țara în care totul începe cu “va fi, vom vedea, vom analiza, vom face”. Trebuie să realizăm în timpul care ne-a mai rămas că un primar sau un consilier care nu a făcut mare lucru sau chiar nimic pentru comunitatea pe care o reprezintă nu mai are voie să ne păcălească din nou. Unii și-au consolidat poziția din tată în fiu, se cred zei, se cred eterni. Nu vă lăsați impresionați ori păcăliți. Iar aici nu încape vreun criteriu politic, nu contează dacă discutăm de oameni din PSD, PNL, USR-Plus sau UDMR sau altă formațiune politică. Nimănui nu-i pasă cu adevărat de voi înaintea celui mai mare țel și scop, acela al ciolanului și culorii politice. Toți sunt la fel, pentru că asta este politica românească. Dincolo de asta, tragem nădejde că mai există oameni care își înțeleg rolul rostul lor și că merită să fie realeși în fruntea comunității pentru încă patru ani. Iar aceia dintre dumneavoastră care se vor lăsa duși cu vorba dulce din nou, aceia care nu vor înțelege că au dreptul să-și clădească propriul viitor alegând corect și mai ales înțelept, doar prin prisma lucrurilor care se văd, a dovezilor palpabile, a lucrurilor concrete, trebuie să-și asume un nou calup de patru ani în care nimicul și praful se vor plimba, ca și până acum, de mână pe ulițele orașului sau ale comunei în care locuiesc.

Da, există și primari care, deși n-au făcut nimic notabil pentru oamenii care i-au ales, au tupeul și cutezanța de a sfida orice lege a bunului-simț, a măsurii, venind din nou, frumos îmbrăcați și zâmbitori să vă cerșească votul: nu-l risipiți din nou, pentru că o lecție neînvățată înseamnă mereu o lecție care se repetă.