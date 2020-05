Ce se va schimba?

Daniel Săuca

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. Poate lexicul cotidian va conține mai des cuvinte de genul carantinare, distanțare, măști, mănuși, spălat pe mâini, izolare, biocide, noul coronavirus, covid 19, termometrizare, stare de urgență, stare de alertă, vaccinare, strănut, restricții, viruși, dezinfectanți, imunitate, tuse.

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. Poate lexicul cotidian va conține mai des cuvinte de genul imunolog, epidemiolog, microbiolog, cercetător. Și expert. Tot mai mulți experți ne vor spune cum stă treaba… Experți de toate soiurile. Mai ales în România, țara cu cei mai mulți experți pe kilometru pătrat.

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. Politic în niciun caz. Înainte de pandemie discutau în draci despre alegeri anticipate. După starea de urgență, de alertă, ce-o fi, vor discuta tot în draci despre alegeri locale și parlamentare. Treburile publice le lăsăm pentru după. După pandemie, alegeri, ce-o fi.

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. Vor continua epidemiile. De ură, violență, incultură, prostie, băgat în seamă, ipocrizie. Și speciala epidemie românească a incompetenței.

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. Din nou domeniile esențiale pentru construirea sau păstrărea unei civilizații ori a unei societăți civilizate – educația, cultura, cercetarea – vor rămâne pe ultimul plan. Evident, cu explicația că nu sunt bani. Bani probabil vor fi pentru sănătate… Pentru combatarea altor și altor pandemii & epidemii.

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. Mai ales în România. Țara tuturor (im)posibilităților. Țara unde mai toți copiii sunt cu ochii în telefoane, tablete și pc-uri, după ce 30 de ani le-am „cântat” că nu e bine să se uite mult la televizor sau să stea mult pe calculator. Uite, acum nu e nicio problemă medicală.

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. Vor prospera în continuare Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Google. Și Zoom Meetings. Google Hangouts Meetings. Go To Meeting. Blue Jeans. Cisco Webex Meetings. Join.Me. Zoho Meetings. Skype for business. Poate, totuși, e de bine. Tehnologia și social-media vor salva omenirea.

După pandemie. Mai nimic. Serios. În bine. România nu e Suedia. Și viceversa. Stați să vedeți ce va fi după celebra dată de 15 mai.