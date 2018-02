Vai de buzunarul nostru: crește dobânda la creditele bancare

Banca Națională a României a majorat,miercuri, pentru a doua lună consecutiv, dobânda de politică monetară. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isărescu, este de așteptat ca în perioada următoare să crească și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei.

Asta înseamnă că românii care au făcut împrumuturi în moneda națională vor plăti rate mai mari. Indicele ROBOR la trei luni a crescut în 2017 de la un nivel de 0,87 la sută la începutul anului, la o valoare de 2,05 la sută în 29 decembrie. Această cotație este luată în considerare în calcularea ratelor până la finalul lunii martie. Și având în vedere că e mai mare decat cea publicată de BNR pe 29 septembrie 2017, anume 1,58 la sută, iată că românii cu credite în lei plătesc mai mult la bancă în intervalul ianuarie-martie 2018 decât în perioada octombrie-decembrie 2017. Banca Națională a României va publica pe 30 martie o nouă valore ROBOR pentru următorul trimestru din 2018. Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis în ședința de miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută pe an de la 2,00 la sută pe an începând cu data de 8 februarie 2018.

De asemenea, s-a decis și majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la sută pe an de la 1,00 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare la 3,25 la sută pe an de la 3,00 la sută pe an începând cu data de 8 februarie 2018. Totodată, nivelurilor ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit vor fi păstrate la cotele actuale. Banca centrală apelează la creșterea dobânzii de politică monetară atunci când vrea să ţină inflaţia sub control. Măsura produce însă efecte atât pentru populaţie, cât şi pentru firme, pentru că, de obicei, urcă dobânzile creditelor în moneda naţională. Potrivit business24.ro, veştile nu sunt deloc bune pentru cei care plănuiesc să se împrumute anul acesta. Economiştii mai multor bănci estimează că dobânda de referinţă va continua să crească până la 3 la sută.