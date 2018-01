Salarii majorate pentru angajaţii Consiliului Judeţean Sălaj

Angajaţii Consiliului Judeţean Sălaj vor beneficia de o majorare cu 25 la sută a salariilor brute, începând cu luna ianuarie, au decis aleşii judeţeni în prima şedinţă din acest an. Decizia a fost luată pentru ca salariile nete să rămână la acelaşi nivel după ce contribuţiile sociale au trecut de la angajator la angajat.

“Potrivit reglementărilor, începând cu acest an obligaţiile fiscale care erau, cea mai mare parte, în sarcina angajatorului, au trecut în sarcina angajatului. Este motivul pentru care am făcut aceste corecţii şi vă supunem aprobării nivelul salariilor începând cu luna ianuarie 2018“, a precizat, şeful administraţiei judeţene Tiberiu Marc.

Consilierii liberali s-au abţinut de la vot, invocând, prin vocea lui Radu Căpîlnaşiu, că salariile din administraţie sunt mult mai mari, comparativ cu cele din sectorul privat. “S-a ajuns totuşi la o situaţie care arată o decuplare, cel puţin a administraţiei judeţene, municipale sau chiar comunale de mediul economic. S-a ajuns la salarii care sfidează pus şi simplu pe cei care aduc plus-valoare. Un consilier cu studii superioare, debutant, are 4.406 lei ca încadrare. Vreau să vă spun că în mediul economic, dacă vrei să-ţi găseşti un astfel de salariu te duci undeva la oameni cu pregătite cu vechime, care au responsabilităţi deja pentru banii aceştia. Noi am decis, în urma discuţiilor pe care le-am avut, să ne abţinem de la votarea acestui proiect de hotărâre, chiar dacă el este, de fapt, o continuare a hotărârii de anul trecut şi nu s-a făcut decât trecerea acestor acestor cheltuieli în sarcina angajatului”, a spus Căpîlnaşiu.

Marc a replicat că atât performanţa instituţională, cât şi interesul pentru funcţiile publice erau destul de scăzute, înainte de majorarea de anul trecut a salariilor în administraţia locală. “Hotărârea nu face altceva decât să păstreze acelaşi nivel al veniturilor nete pentru angajaţi, prin trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Desigur, creşterea salariilor ar trebui să ducă şi la obţinerea de performanţe sporite de către angajaţi”.