Protecția Consumatorului Sălaj avertizează: atenție la cumpărăturile de Black Friday!

Promoțiile la toate categoriile de produse s-au aliniat la startul evenimentului Black Friday, o perioadă îndrăgită de toți cumpărătorii care a debutat deja în multe magazine, dar care va lua startul oficial în noaptea de vineri, 17 noiembrie. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sălaj (CJPC) face cunoscut tuturor sălăjenilor care sunt drepturile și obligațiile consumatorilor atunci când achiziționează produse și servicii online, dar și care sunt cel mai des întâlnite probleme și cum pot fi evitate capcanele comerțului online. Consumatorii trebuie să fie foarte atenți și să primească, conform obligațiilor pe care le au comercianții, cel putin următoarele informații, înainte de a încheia un contract online: principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor; datele profesionistului; prețul produselor și serviciilor; perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor; costul de utilizare a mijloacelor de comunicație la distanță; modalitățile de plata, livrare, executare; procedura profesionistului de soluționare a reclamațiilor; termenul de retragere și formularul tipizat de retragere; existența unei garanții legale; durata contractului. Un alt aspect, la fel de important, îl reprezintă dreptul de retragere care presupune renunțarea consumatorului la contractul încheiat online, deci la produsul sau serviciul comandat și livrat, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv în termen de 14 zile de la încheierea contractului.

Recomandări adresate consumatorilor care achiziționează produse din magazinele online

Consumatorii sunt sfătuiți verifice, înainte de încheierea contractului, dacă pe site comerciantul informează corect și complet privind datele sale de identificare (denumirea, adresa poștală și electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăților comerciale și cel de înregistrare fiscală etc), caracteristicile esențiale ale produsului; prețul cu toate taxele incluse;

cheltuielile de livrare, dacă este cazul; modalitățile de plată și de livrare; perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului; durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs, existența și modul de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului.

Totodată, sa contacteze comerciantul prin telefon pentru a cere informații suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vanzare sau a condițiilor de livrare; modul în care răspunde la aceste întrebari le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozității vânzatorului.

Referitor la dreptul de denunţare a contractului, consumatorul trebuie să ştie că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are la dispoziție 14 zile pentru a-l returna, dacă nu este mulţumit de el, fără să invoce vreun motiv anume.

În cazul returnării produsului, consumatorul își poate primi suma de la comerciant în termen de 14 zile de la primirea produsului.

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului. Profesionistul rambursează sumele folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele platite de consumator în cel mult 14 de zile de la data denunțării contractului de către consumator.

Foarte important: consumatorul trebuie să citeasca termenii și conditiile de funcționare a magazinului online deoarece termenul de 14 zile (în care poate opta pentru returnarea produsului), se prelungeşte cu încă 12 luni, în cazul în care comerciantul nu a menționat/informat expres despre existența dreptului de returnare a produselor.

În cazul manipulărilor succesive, consumatorului îi poate fi restituit un procent din valoarea produsului.

Verificarea prețurilor

Exista site-uri care afișează prețuri comparative pentru același produs. Vânzările cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promoționale etc) trebuie să respecte următoarele reguli de fixare și publicitate a prețurilor : orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse identice. Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

Produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare , cu amenda de la 5.000-la 50.000 de lei. Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice.

Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus. În această perioadă, părinții și bunicii achiziționează multe jucării pentru copiii ori nepoții lor. Din reclamațiile formulate de consumatori, au fost constatate deficiențe privind vânzarea online pe diferite site-uri verificate: lipsa informării/informarea incompletă a consumatorilor privind caracteristicile esențiale ale jucăriilor prezentate și/sau lipsa traducerii în limba română a acestor informații. O parte din jucăriile prezentate pe site nu sunt însoțite de informațiile obligatorii privind vârsta minimă recomandată a utilizatorilor. Un alt fapt grav este acela că site-urile nu prezentau caracteristicile jucăriilor, în limba română.

Lipsa informării/afișării prețului total al produselor prezentate, cu toate taxele incluse sau, în cazul în care prețul nu poate fi calculat dinainte in mod rezonabil, modalitatea de calcul al prețului și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele postale sau menționarea faptului că aceste costuri ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor; la capitolul „Livrarea produselor”, se menționează, la “costul transportului”, că “acesta se face la valoarea volumetrică”, fără a se preciza o valoare minimă și una maximă, nerealizându-se o informare clară și inteligibilă a consumatorilor. Lipsa informării/informarea incompletă sau incorectă a consumatorilor privind dreptul de retragere, într-o perioadă de 14 zile, fără să fie nevoiți sa justifice decizia de retragere deși erau menționate informații privind denunțarea unilaterală, era indicat un termen de 10 zile, în loc de 14 zile, conform prevederilor OUG nr. 34/2014, art. 9.

Deficiențele constatate au rezultat din neactualizarea legislației privind comerțul online, astfel încât consumatorii nu au fost informați asupra termenului de 14 zile, de la încheierea contractului, privind retragerea din contract, fără a fi nevoiți să justifice decizia de retragere. Lipsa afisarii link-ului către adresa oficială de web a ANPC.

Sfaturi pentru consumatorii care achiziționeaza jucării prin vânzare directă

Cumpărătorii sunt sfătuiți să achiziționeze jucării numai din magazine și/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanța fiscala), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamație.

Să aleagă întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacitățile și aptitudinile sale; jucăriile trebuie să fie însoțite de avertismente generale privind grupa de vârsta recomandată care ajută la alegerea jucăriei; să știe că jucăriile care nu sunt destinate unui grupe de vârstă specifice pot să îi rănească.

Să nu cumpere jucării cu părți mici, detașabile, pentru copiii sub trei ani, deoarece aceștia au tendința sa bage jucăriile în gura și pot să se înece cu părțile mici;

Trebuie să respecte atentionarile referitoare la jucariile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezinta sub forma unei sintagme de tipul: „Atentie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”.

Fraza ”Atentie. Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani” poate fi inlocuita cu simbolul grafic de interzicere/pictogramă care vizează copiii între 0 si 3 ani. Fraza și simbolul nu trebuie puse împreună.

Să știe și să verifice faptul că jucariile trebuie să aibă marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil și durabil, următoarele elemente: coordonatele producătorului și/sau importatorului (numele, denumirea comercială inregistrată sau marca înregistrată a producătorului și/sau a importatorului și adresa la care pot fi contactati )

Numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare).

Marcajul de conformitate CE

Sigla CE, conduce în mod normal la supoziția că jucăria este sigură. Aveți însă grijă la falsuri, pentru că produsele care au pe ambalaj acest semn pot proveni din China si pot avea o calitate îndoielnică, imitând produsele unor branduri cunoscute. Diferența dintre sigla europeană adevărată și cea existent pe unele mărfuri falsificate, o puteți vedea în imaginea de mai sus. Nota: dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria. Cumpărătorii trebuie să verifice existența instrucțiunilor de utilizare și a avertismentelor specifice, însoțite de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării; acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba româna; să respecte întocmai aceste instrucțiuni și precauții.

Orice reclamație legată de o jucărie achiziționată trebuie semnalată mai întâi vânzătorului/magazinului de la care a fost cumpărată și în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC. În vederea formulării unor sesizări/reclamații vă puteți adresa la sediul instituției – CJPC , cu sediul în Zalău, Piața Unirii nr.20, zilnic între orele 8 -16.30: luni, marti, joi, în ziua de miercuri programul la preluarea reclamațiilor, la ghișeul unității fiind 8 -18:30. Reclamațiile/sesizările se pot transmite și pe adresa de email: reclamatii.salaj@anpc.ro.

Pentru solicitări, lămuriri , consiliere, telefonul de contact este 0260/612832. Reclamațiile/sesizările se pot transmite și prin fax la numărul 0260/612832. Consumatorii care doresc să formuleze o sesizare/reclamație vor prezenta toate documentele pe care le dețin în probatoriu (xerox), referitoare la aspectele care se reclamă (contracte, factură fiscala, chitanța fiscală/bon fiscal, garanții acordate, instrucțiuni de utilizare, montare, întreținere, declarative/certificate de conformitate, etc. Informațiile ne-au fost pus la dispoziție de comisarul-șef adjunct Dorel Fekete, din cadrul CJPC Sălaj.