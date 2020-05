Pâinea ar putea fi mai scumpă cu 25 la sută din vară

Reprezentanții Sindalimenta – Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară susțin că prețurile vor crește, începând de luna viitoare, în special la produsele de panificație. Un prim motiv este faptul că jumătate din producția de alimente nu se poate valorifica. Fermierii susțin că sectoarele carne, lapte, panificație, legume-fructe sunt afectate de lipsa pieței de desfacere, în contextul în care importurile la prețuri mici sunt în creștere. Unul dintre efecte constă în reducerea prețurilor la poarta fermelor, lucru care nu se regăsește la rafturile magazinelor. Din cauza secetei, este posibilă o majorare de preț a produselor de panificație cu până la 25 la sută în următoarea lună. Fermierii organizați în mai multe asociații și confederații atrag din nou atenția asupra problemelor cu care se confruntă din cauza imposibilității de a-și vinde marfa și a reducerii prețurilor la poarta fermei în contextul pandemiei cu noul coronavirus, arată portalul economica.net.

Ei cer Guvernului o serie amplă de măsuri care să vină în sprijinul relansării industriei care asigură 12 la sută din PIB. Astfel, potrivit sursei citate, sectoarele carne, lapte, panificație, legume-fructe, care generează 80 la sută din vânzările de alimente din România, au capacități excedentare de producție. Depozitele sunt și ele plină, în timp ce piața este invadată de alimente ieftine, venite cu precădere din Polonia. Fermierii susțin că aproximativ 50 la sută din producție nu mai poate fi valorificată și se congelează. “Astăzi industria alimentară este grav afectată pentru că exporturile sunt blocate, piață HORECA nu mai există, iar piață locală este invadată cu marfă, în special din Polonia, la prețuri sub costurile de producție. Circa 50 la sută din producție nu se poate valorifica și se congelează. Din păcate, producția nu se poate opri când discutăm de animale vii, iar spațiile de congelare nu sunt suficiente. Multe fabrici construite pe fonduri europene au fost sau vor fi închise din cauza scăderii cererii de produse”, anunță fermierii printr-un comunicat din partea Sindalimeta, Sindicatul din industria alimentară.

Prețurile scad la poarta fermei, dar nu și la raft Asociațiile de fermieri vorbesc totodată, despre un “abuz” din partea marilor lanțuri de hypermarketuri care nu au scăzut prețurile la raft chiar dacă la poarta fermei acestea s-au prăbușit. “De exemplu, prețul cărnii de pasare la poarta abatoarelor a scăzut cu 30 la sută, dar această scădere nu se reflectă și la raft”, spun fermierii. Tot în sectorul animal, crescătorii au probleme cu exportul de ovine în viu. “Trebuie construite urgent două nave pentru transportul maritim al animalelor vii, cât și finanțarea construirii unui abator de mare capacitate pentru exportul de carne în stare proaspătă”, apreciază aceștia. Ar mai fi nevoie, spun fermierii, și de sprijin pentru înființarea de ferme de reproducție in sectorul porc conform legislației aprobate de Parlamentul României. Aceasta pentru că anual România importă aproximativ 2 milioane de grăsuni și peste 70 la sută din carnea de porc destinată consumului și industriei de procesare din Spania sau Germania. De asemenea, este nevoie de mai multe ferme de reproducție în sectorul pasăre pentru că circa 95 la sută din puii de o zi provin din comerțul intracomunitar (Polonia). “Pe perioada în care prețurile de pe piață sunt prea scăzute, solicităm că MADR să instituie o schemă de ajutor pentru operatorii din sectorul privat în vederea acoperirii costurilor de depozitare a produselor acestora pe o durata determinată (max. 31.12.2020). Astfel se va reduce temporar impactul unei oferte excedentare pe termen scurt. Sectoare vizate sunt: produse lactate (unt, brânzeturi), carne de pasăre, came de vită, carne de oaie, procesare carne, panificație, legume fructe, miere de albine etc.”, spun fermierii. Cresc prețurile la produsele de panificație cu peste 25 la sută Redeschiderea exporturilor de cereale a condus la creșterea prețului pentru grâu cu 15 la sută în doar două săptămâni, menționează sursa citată. “Aceste creșteri vor continuă, având în vedere producția agricolă slabă din acest an. În lipsa unui plan concret la nivelul Guvernului, ne așteptăm că prețul produselor de panificație să crească cu peste 25 la sută în următoarea lună. Atragem atenția că cea mai mare partea a cerealelor se utilizează în furajarea animalelor, ceea ce produce un impact asupra producția de alimente”.