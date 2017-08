Minivacanța de “Sfânta Maria” a trecut. Când vine următoarea?

Românii au avut în 2017, până acum, cinci minivacanțe, formate din zilele libere ale sfârșitului de săptămână “lipite” de sărbătorile legale de pe parcursul anului. Astfel, 11 dintre cele 14 sărbători legale au picat în cursul săptămânii. Prima vacanţă scurtă am avut-o în luna ianuarie, cu ocazia zilei Unirii Principatelor Române. Pentru că 24 ianuarie a picat marţi, Guvernul a decis ca luni, 23 ianuarie, să fie liberă. A urmat o nouă vacanţă, de Paşte, de pe 15 pe 17 aprilie. Două săptămâni mai târziu, Ziua Internaţională a Muncii a fost un nou prilej pentru un weekend prelungit. După ziua de 15 august, care s-a legat de zilele sfârșitului de săptămână trecut, dar și de ziua de luni, 14 august, vor urma patru zile de vacanţă spre finalul anului, când vom sărbători ziua de “Sfântul Andrei” şi Ziua Naţională a României, în 1 Decembrie.

Prima şi a doua zi de Crăciun vor pica în acest an luni şi marţi, astfel că şi la finalul anului vom avea patru zile libere legate între ele. Revenind la minivacanța care tocmai a trecut, pentru a recupera ziua de 14 august, angajatorii vor avea la dispoziție atât variantele folosite în sistemul bugetar, cât și altele, la alegere. Se va putea opta, de exemplu, pentru recuperarea acestei zile într-o zi de sâmbătă sau prin prelungirea programului zilnic de lucru cu o oră în plus între 16 și 25 august.