Locuri de muncă cu salarii tentante în Uniunea Europeană

Electricieni şi mecanicii auto reprezintă cele mai căutate categorii de muncitori pe care companiile din țările europene le solicită. O companie de stat din Malta caută electricieni și mecanici auto, oferind salarii nete pornind de la 1.500 de euro lunar.

Se lucrează 40 de ore pe săptămână, orele suplimentare sunt plătite cu 150 la sută peste tariful orar normal. Potrivit ofertei afișate pe site-ul Ejobs, electricienii auto au dreptul la bonusul statutar de 512 de euro pe an, plătibil trimestrial.

Pentru mecanici auto, bonusul de angajare pentru primul an în cadrul companiei este de 2.500 de euro. Toți angajații beneficiază de asigurare medicală privată, transport public şi cazare gratuite. De asemenea, candidaţii selectaţi vor avea dreptul la 24 de zile de concediu de odihnă pe an. O firmă de plasare de personal recrutează români dispuşi să lucreze în Germania ca zugravi. Angajatorii oferă candidaţilor selectaţi salarii brute de aproape 2.100 de euro lunar şi compensaţie lunară de 759 de euro net. Candidatul potrivit pentru acest are cel puţin doi ani experienţă şi cunoştinţe elementare de germană.

O agenţie de recrutare caută români dispuşi să lucreze în hoteluri din Cipru pe posturi de chelner şi cameristă. Potrivit angajatorului, experienţa de muncă nu e necesară la angajare.

Durata contractului este de patru luni până la un an iar programul este de opt ore pe zi. Angajatorii oferă candidaţilor selectaţi trei mese pe zi în mod gratuit şi salarii care pornesc de la 700 de euro pe lună. Se fac angajări şi pe vase de croazieră în această perioadă. Angajatorii caută de la ospătari, cameriste, recepţioneri, până la maseuri. Te califici pentru un post vacant dacă ai mai lucrat minim un un în postul pentru care aplici. Salariile nete oferite sunt cuprinse între 900 de euro şi 3.500 de euro lunar.