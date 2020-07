Guvernul a adoptat forma finală a programului IMM Leasing

Guvernul a adoptat în forma finală, prin ordonanţă de urgenţă, noul program IMM Leasing, a declarat şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă. “A fost adoptată în forma finală ordonanţa de urgenţă privind implementarea noului program IMM Leasing. Este vorba despre un program de facilitare a accesului pentru IMM-uri la finanţare pentru achiziţia de echipamente şi utilaje, o finanţare non-bancară, complementară programului IMM Invest, aceasta fiind o opţiune în plus pentru IMM-urile care doresc să contracteze credite pentru achiziţia de echipamente şi utilaje. Principalele coordonate ale acestui program vizează un nivel al garanţiilor de până la 80% pentru creditele pentru achiziţia de echipamente IT şi 60% pentru creditele pentru achiziţia de alte echipamente şi utilaje”, a explicat Ionel Dancă, zilele trecute, la Palatul Victoria, în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat deciziile luate în şedinţa de guvern de miercuri. El a adăugat că în cadrul programului sunt eligibile atât societăţile din categoria IMM-urilor, dar şi întreprinderile cu peste 250 de angajaţi. “Valoarea finanţării garantate pentru astfel de achiziţii este de maxim 5 milioane de lei pentru un beneficiar şi beneficiază de condiţii avantajoase de creditare, precum dobânda subvenţionată în proporţie de 50%, avans zero şi comisioane de administrare zero “, a precizat Dancă.