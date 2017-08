Fosta întreprindere Armătura a fost cumpărată de chinezi

Chiar dacă fosta mare întreprindere de armături IAIFO Zalău a ajuns astăzi cu mult sub potențialul și faima deținute în urmă cu 30 de ani pentru industria sălăjeană și națională, fosta fabrică de armături industriale din Zalău care acum poartă numele de Rominserv Valves (parte din grupul Rompetrol care la rândul lui este parte din KazMunayGas), reprezintă o parte care își are importanța ei în grupul din care face parte, grup de stat din Kazahstan care a efectuat zilele trecute o tranzacție cu China Energy Company Limited – devenit acționar majoritar. Este vorba despre acordul între KMG și CEFC privind vânzarea pachetului de 51 la sută din acțiunile Grupului KMGI, acord ce a fost semnat în urmă cu șapte luni și care, zilele trecute, a primit acordul statului român. Grupul de stat kazah KMGI deține și desfășoară activități de rafinare, comercializare și distribuție țiței și produse petroliere prin rețeaua proprie de benzinării Rompetrol în România, Bulgaria, Moldova, Georgia, precum și prin intermediul partenerilor săi din regiunea Mării Negre. Compania CEFC a primit recent acordul din partea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării și confirmarea Consiliului Concurenței pentru finalizarea tranzacției de preluare a pachetului majoritar de acțiuni al KMG International. Prin urmare, și societatea zălăuană a trecut sub stăpânire chineză. Din discuțiile purtate cu oficialii români înainte de semnarea actelor privind cedarea pachetului majoritar, reprezentanții investitorilor din Kazahstan și China și-au exprimat tot mai mult interesul pentru dezvoltarea cooperării în mai multe domenii, inclusiv cel al energiei, infrastructurii, dar și cel financiar și bancar. Deținut integral de KazMunayGas, KazMunayGas International este prezent în 11 țări și deține rafinăriile Petromidia Năvodari (cea mai mare unitate de profil din România) și Vega Ploiești (cea mai veche rafinărie în funcțiune), dar și rețele de distribuție de carburanți (Rompetrol) în România, Bulgaria, Moldova, Georgia, Franța și Spania. Rominserv Valves Zalău are și o nouă conducere, însă, după cum declară surse din interiorul societății, deși tranzacția a fost făcută de câteva zile, primele efecte ale modificărilor ce vor interveni în activitate sau statut se vor vedea peste câteva luni.