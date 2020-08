Fonduri nerambursabile: 25.000 de euro pentru tinerii fără job care vor să se facă patroni

Statul vrea să dea fonduri nerambursabile de câte 25.000 de euro unor tineri care nu mai merg la școală și nu au serviciu și să-i ajute astfel să devină patroni de firme. Apelul de proiecte pregătit acum de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) se va adresa tinerilor ’’NEETs’’ din peste 20 de județe, inclusiv Sălaj. Este vorba despre apelul de proiecte ’’Viitor pentru tinerii NEETs II’’, finanțat din fondurile europene prin Programul Operațional Capital Uman. Tinerii ’’NEETs’’ – Not in Education, Employment, or Training – sunt acei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani care nu mai urmează nicio formă de învățământ și care nu au reușit nici să se angajeze. Potrivit propunerii oficiale de Ghid al solicitantului, aflat încă în pregătire la MFE, fonduri totale de 42 de milioane de eurovor fi puse la bătaie pentru proiecte europene de educare a tinerilor ’’NEETs’’. Aceste proiecte vor conține o serie întreagă de activități educaționale și de ocupare a forței de muncă. Printre aceste activtăți, se va regăsi și o componentă restrânsă de educație antreprenorială, la finalul căreia tinerii selectați vor putea primi subvenții de până la 25.000 de euro fiecare, pentru a-și deschide și dezvolta mici afaceri. Astfel, din cei 42 de milioane de euro alocați tuturor activităților, 16,8 milioane de euro vor merge la schema de minimisdin care se vor acorda subvențiile de maximum 25.000 de euro fiecare, pentru tinerii șomeri, viitori patroni. 672 de firme estimează MFE că vor fi înființate astfel. Viitorii patroni nu vor avea acces direct la banii europeni, ci prin intermediul unor administratori de schemă de minimis, iar în mare parte întregul proces se va derula în proiectele mari și mici. Pentru a putea beneficia de cei 25.000 de euro pentru a începe o afacere, tinerii ’’NEETs’’ trebuie să îndeplinească o serie de condiții: vârsta minimă – 18 ani, respective vârsta maximă – 29 de ani; să fie înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj și să fie tineri ’’NEETs’’ din categoria celor ușor ocupabili, mai exact să aibă o calificare profesională și să aibă domiciliul sau reședinta în zonele vizate de proiect (Regiunea Centru: județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu; Regiunea Nord-Est: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui; Regiunea Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj; Regiunea Vest: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara; Regiunea București-Ilfov: municipiul București și județul Ilfov).