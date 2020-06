Din 15 iunie mergem la mall

Guvernul României a stabilit, zilele trecute, deschiderea marilor centre comerciale de tip mall, începând din data de 15 iunie, dar cu o condiție: dacă până la această dată numărul persoanelor infectate va scădea. Mesajul a fost transmis zilele trecute de ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe contul său de Facebook. “Alături de premierul Ludovic Orban am avut astăzi o întâlnire cu membri ai Asociaţiei Investitorilor de Real Estate din România. Aceştia ne-au prezentat problemele cu care s-au confruntat în această perioadă de criză. Drept urmare, în urma discuţiilor avute am stabilit că în cazul în care situaţia epidemiologică ne va arăta că numărul persoanelor infectate scade, vom deschide mall-urile cu data de 15 iunie”, a menţionat Virgil Popescu. Ministrul Economiei a subliniat că Guvernul nu ia momentan în considerare posibilitatea deschiderii cinematografelor şi a locurilor de joacă din interiorul mall-urilor. “Însă, pentru moment, nu luăm în calcul ca din data de 15 iunie să fie deschise cinematografele şi locurile de joacă, din interior. Uşor, uşor se vor da măsuri de relaxare, pentru a ajuta la revitalizarea economiei, pentru ca viaţa să revină la normalitate”, a precizat Virgil Popescu. Prin urmare, și în Zalău, cel mai mare centru comercial – Value Center – se va redeschide din 15 iunie, centrul comercial Activ Plaza fiind deja deschis, întrucât suprafața comercială a acestui complex este de sub 15.000 mp. Locurile de joacă vor rămâne, în continuare, închise, iar în cazul cinematografelor, această măsură nu este valabilă pentru județul nostru deoarece în Sălaj nu există în prezent niciun cinematograf funcțional.