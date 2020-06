Continuă controalele în unitățile “service auto”: metodele clasice prin care clienții pot fi furați

Așa cum am anunțat la începutul săptămânii, inspectorii de la Protecția Consumatorului desfășoară în această perioadă o amplă acțiune de control în toate unitățile service auto din Zalău și județ. Reclamațiile și sesizările clienților, dar și cele venite din partea firmelor de asigurări au determinat conducerea instituției să demareze, la nivel național, controale amănunțite în toate unitățile service. Inspectorii care au luat la verificat inclusiv atelierele de reparaţii auto mai mici și au constatat, pe lângă alte nereguli, și că unele facturi pot fi încărcate artificial chiar de peste 16 ori. Au fost întâlnite situații în care factura de reparații era “umflată” cu 300 la sută. Înşelarea celor care ajung în service cu maşinile a ajuns un fenomen la nivel naţional. Buzunarele clienţilor sunt golite nejustificat în multe cazuri, de obicei prin mărirea facturilor de către cei din service, dar proprietarii de autovehicule pot fi păgubiţi şi prin dispariţia sau distrugerea unor echipamente opţionale sau prin „pierderea” garanţiei aferente reparaţiei. Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a explicat cum sunt înşelaţi în service-uri posesorii de autovehicule și autoturisme. „În primul rând, este vorba de informarea pe care o oferă service-ul auto în legătură cu ora de manoperă afişată şi cuantumul aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să fie achitată fie de consumator, fie, în unele cazuri, de către asigurător. Diferenţele pot fi imense. În loc de 59,9 lei plus TVA se poate factura până la 350 de lei plus TVA, sau uneori chiar şi 1.000 de lei plus TVA pentru acelaşi autoturism şi aceeaşi operaţiune”, afirmă directorul general ANPC. Specialiştii spun că puteţi scăpa de această problemă dacă solicitaţi un deviz oficial de estimare a costurilor de reparaţie, dar acest demers trebuie făcut înainte de începerea intervenţiilor asupra maşinii. Trebuie să primiţi un formular cu antetul societăţii, care trebuie să cuprindă: data, identitatea clientului, tipul/modelul autovehiculului şi kilometrajul, natura exactă a reparaţiilor de efectuat, costul probabil al acestor intervenţii şi durata imobilizării autovehiculului. Acțiunea este în plină desfășurare în Sălaj, fiind vizate toate unitățile de profil, fără excepție. Controalele nu se limitează doar la anumite particularități, ci cuprind întreg spectrul de operațiuni, inclusiv contabile, calitatea lucrărilor, achiziții piese etc.