Peste 10.000 de iubitori de muzică rock și de evenimente culturale s-au reunit la ARTmania Festival 2017, care s-a reîntors în Piața Mare din Sibiu

1. Comunicat de presă cu diacritice

2. Comunicat de presă fără diacritice

3. FOTO ARTmania Festival 2017

4. Artwork ARTmania Festival 2017 Peste 10.000 de iubitori de muzică rock și de evenimente culturale și-au dat întâlnire la cea de-a 12-a ediție a festivalului ARTmania din Sibiu pentru a se bucura de două zile de concerte, de evenimente culturale alternative și de activări creative! Fie că şi-au cumpărat bilet sau abonament, spectatorii din țară și din străinătate s-au bucurat de prezenţa celor mai renumite trupe de rock internaționale sau românești. ARTmania Festival 2017 a înregistrat cinci premiere, trupele Devin Townsend, Riverside, You Me At Six (una dintre formațiile cele mai în vogă la nivel internațional ale curentului new rock), Beyond the Black și Walkways concertând pentru prima dată în România și devenind personaje din povestea ARTmania! Acestora li s-au alăturat pe scena din Piața Mare alte două nume consacrate la nivel internațional, italienii de la Lacuna Coil și mult îndrăgita Tarja Turunen, precum și românii de la Coma. În perioada 28-29 iulie 2017, rock-ul a fost cel care a scris poveşti în Sibiu, prin prezenţa celor mai cunoscute trupe din străinătate sau de la noi. Astfel, pe lângă spectacolele din Piața Mare, iubitorii de muzică au putut participa și la concerte alternative, organizate în diferite pub-uri din Sibiu, precum Pub & More sau Rock N’Bike Club. Concertele din Piața Mare au fost completate de o varietate de evenimente culturale și de activări creative de care participanții la ARTmania Festival s-au putut bucura gratuit: Expoziții de artă și vizite la muzee. Pentru ca expriența culturală să fie completă, între concerte, persoanele cu brățară de festival au putut vizita numeroase expoziții special pregătite cu ocazia ARTmania, având totodată acces și în cele patru spații expoziționale ale Complexului Național Muzeal ASTRA – detalii complete aici. Expoziție de fotografie pentru pasionații de imagini. „O UNIUNE TOT MAI STRÂNSĂ – Moștenirea Tratatelor de la Roma pentru Europa de astăzi”, amplasată în Piața Mare, în Cortul „Spațiul European”, a oferit participanților ocazia de a vedea documente și imagini istorice din arhivele Uniunii Europene, ale Ministerului de Externe Italian și ale agenției italiene de presă ANSA. Zona “ART of Food”, un spațiu culinar special dedicat pasionților de gastronomie a pus la dispoziția festivalierilor o ofertă bogată. Aproximativ 14 expozanți s-au întrecut pentru a răsfăța publicul cu unele dintre cele mai savuroase preparate culinare, de la sortimente de inspirație italienească, mexicană sau texană, la noodles, paste, burgeri sau deserturi. La capitolul băuturi, pe lângă sortimentele întâlnite în mod tradițional la evenimente, participanții la festival interesați de băuturi sănătoase s-au putut răsfăța cu un smoothie special creat pentru acest eveniment de cei de la SIBIO juice bar: smoothie-ul ARTmania! FeedWall cu postări realtime – tehnologie, powered by ZeList Monitor, pentru cei mai conectați fani.Pasionații de tehnologie au fost încurajați să-și pună pozele și să-și exprime creativitatea pe rețelele sociale, folosind hastag-ul oficial al festivalului: #ARTmaniaFestival. Conținutul realizat și postat de ei a fost afișat în timp real pe website-ul oficial al festivalului (www.artmaniafestival.ro, secțiunea LiveWall), putând fi astfel apreciat de toți participanții. GIF Booth, powered by Banca Transilvania. Amatorii de lucruri amuzante au putut imortaliza momentele de distracție petrecute alături de prieteni cu ajutorul unei cabine care a realizat GIF-uri (imagini animate), cabină pusă gratuit la dispoziția participanților la festival de Banca Transilvania. La acest GIF Booth, participanții la festival și-au ales melodia trupei preferate de la ARTmania Festival 2017 și au “cântat” pe această melodie singuri sau alături de prieteni. Totul a fost înregistrat și transformat într-un GIF amuzant pe care l-au putut posta apoi online. Alături de partenerii și de sponsorii care au contribuit la transformarea în realitate a poveștii ARTmania din acest an, o echipă de peste 100 de angajați și voluntari ARTmania Festival a lucrat cu pasiune pentru a oferi o experiență inedită publicului dedicat din fiecare zi de festival. # # # Despre ARTmania Festival. Platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică, ARTmania s-a consacrat ca principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Marcă de prestigiu, cu tradiție pe scena culturală regională, ARTmania și-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept îndrăzneț și al unui ambient special – Piața Mare a uneia dintre cele mai frumoase citadele medievale din Estul Europei. ARTmania explorează mereu drumuri noi, capitalizând experiența și prestigiul edițiilor anterioare, când pe scena mare din Sibiu au urcat o serie de trupe importante, de la Nightwish și Serj Tankian, la Die Toten Hosen, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters Of Mercy, Lacuna Coil, Republica, Helloween, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre mulți alții. Mai multe detalii pot fi citite în comunicatul de presă de pe link-urile de mai sus.