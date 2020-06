Șantierele din Zalău așteaptă reluarea lucrărilor la rețeaua de iluminat public

Lucrările de modernizare derulate pe bulevardul Mihai Viteazul și pe alte străzi din Zalău au rămas, în ultima perioadă, în așteptare. Aceasta pentru că firmele cu care municipalitatea a semnat contractul pentru modernizarea rețelei de iluminat public, nu au reluat aceste lucrări după pauzele și problemele cauzate de pandemie. Zona centrală, dar și cartierele Zalăului în care municipalitatea a demarat (și a finalizat, în anumite porțiuni) reabilitarea străzilor și a trotuarelor, așteaptă ca asocierea de firme care se ocupă de partea electrică să reia de urgență aceste lucrări fără de care societățile care construiesc nu se pot apuca de treabă. Zonele în care rețeaua de iluminat public trebuie reabilitată pun acum probleme pietonilor și conducătorilor auto. Vechile trotuare au rămas sparte de mai mult de două luni, materialele zac pe marginea drumului sub soare și ploaie, munți de pământ s-au ridicat în dreptul stațiilor de autobus, cauzând discomfort locatarilor din vecinătate și pietonilor. Am solicitat Primăriei Zalău un răspuns legat de această situație, acesta fiind clar și logic până când rețeaua de iluminat public (cabluri subterane, stâlpi etc) nu este finalizată, constructorii (o altă asociere de firme cu care municipalitatea a semnat contracte) nu pot continua lucrările de reabilitare a străzilor și trotuarelor.

“Zilele trecute, echipe din partea asocierii Neon Lighting SRL – SC Ago Proiect Engineering SRL, care a câștigat licitația pentru proiectul de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Zalău – etapa I, s-au prezentat la Primăria Municipiului Zalău, unde a avut loc o întâlnire cu privire la urgentarea implementării proiectului. Tot în cursul acestei săptămâni s-a realizat organizarea de șantier la intrarea în Parc Pădure Brădet și s-au adus o parte din echipamente. De asemenea, s-au făcut ridicările topografice, traseele pentru cablurile de iluminat public și s-au stabilit locurile de amplasare a stâlpilor. În urma discuțiilor am primit asigurări că începând cu 29 iunie vor fi în șantier cu mai multe echipe, iar reprezentantul firmei, Cosma Augustin, a promis că, chiar dacă termenul de finalizare al proiectului este de mai 2021, până la intrarea în iarnă întreg proiectul va fi finalizat în proporție de 80 la sută. Cu prioritate se vor executa lucrările pe străzile Gheorghe Doja, 22 Decembrie 1989, Simion Bărnuțiu, Avram Iancu, Voievodul Gelu și Bulevardul Mihai Viteazul. Primele lucrări constau în realizarea de trasee pentru cablu și execuție fundații pentru amplasarea stâlpilor de iluminat, lucrări care, odată executate, ajută la implementarea proiectului de mobilitate”, ne-a transmis Teodor Bălăjel, viceprimarul municipiului Zalău.