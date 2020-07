Parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău

Consiliul Județean Sălaj a semnat la începutul acestei săptămâni contractul de execuție a lucrărilor pentru amenajarea parcării și spațiului de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău. Acesta are o valoare de peste 5,9 milioane de lei, o durată de 18 luni, constructorul având la dispoziție 12 luni pentru execuția lucrărilor de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. Conform documentației tehnice, respectiv proiectul tehnic, lucrările se vor întinde pe o suprafață totală de 3260 mp, din care peste 1900 mp va fi suprafața destinată parcării – 91 de locuri de parcare amenajate. Acestea includ și locurile destinate persoanelor cu dizabilități, cele pentru mama și copilul, rampă de acces, drum etc. Potrivit rerezentanților CJ Sălaj, a altă suprafață a terenului destinat investiției se referă la amenajările exterioare urbanistice. Aceasta cuprinde un spațiu verde și ambiental (echipat cu bănci, coșuri de gunoi, pergola din lemn etc.) și de agrement prevăzut cu echipamente pentru fitness incluzându-le și pe cele destinate și adaptate persoanelor cu dizabilități: ansamblu de scară orizontală, șpaliere, bare paralele, echipament fitness combinat bicicletă și bancă abdomene pentru antrenamente tip cardio etc.