Un nou număr ”Caiete Silvane”

Iubitorii de cultură pot răsfoi, virtual, un nou număr al revistei “Caiete Silvane”. Recent a apărut ediția on-line a numărului 184 – mai 2020, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri, 15 mai. În cele 64 de pagini ale numărului semnează: Nicolae Coande – Poem pentru ”Caiete Silvane”, ”Filmul ăla, In memoriam Daniel Hoblea”; Eveniment editorial – Vasile Pușcaș, ”Prefață la Trianon, Trianon!”; Două poeme de Ioan Bunta; Camelia Burghele – ”Cămașa ciumii: boală, epidemie, vindecare în satul tradițional”; Augustin Mocanu – ”Pomul mortului”; Alexandru Jurcan – ”Colette și pânza de lumină”; Viorel Mureșan – ”Lectură în prezența îngerului”; Carmen Ardelean – ”Principiul capilarelor comunicante”; Imelda Chința – ”Realitate cu parfum de ficțiune”; Parodie de Lucian Perța; Marcel Lucaciu – ”Fantasmele trecutului”; Ioan-Pavel Azap – ”O proză care vine în întâmpinarea cititorului”; Menuț Maximinian – ”Spiritul tribunist”; Andrei Moldovan – ”Sponsoriza-ți-aș cartea!”; Ioana Opriș – ”Introspecție a vulnerabilității și a durerii feminine”; Corina Vlădoiu – ”Ferestre și zboruri în terapia căderii în gol”; Daniel Săuca – interviu cu Florin Horvath: ”Da, dacă ar fi să o iau de la capăt, tot romanul istoric l-aș alege”; Györfi-Deák György – ”Bibliotecarul comunal”; Dănuț Pop – ”Inundațiile din 1970 din Sălaj, reflectate în documente de arhivă”; Marin Pop – ”Regularizarea râului Crasna în zona orașului Șimleu Silvaniei, în perioada interbelică”; Poeme de Rodica Dragomir; Versuri de Ana Ardeleanu; Poeme de Ileana Urcan; Dan Siserman – ”Maladia ființei și paradoxul intersubiectivității”; Paul Mercier – ”Veghere și moarte în filosofia lui Gabriel Marcel”; Simona Ardelean – ”Filmografiile Simonei. The Two Popes”; Ioan-Pavel Azap – ”Reeditări filmice (XXX)”; Daniel Mureșan – ”Cronica discului. Karfagen – Birds of Passage”; Ioan F. Pop – ”Solilocvii inutile”; Viorel Tăutan – ”Jocurile copilăriei”; Iuliu-Marius Morariu – ”Pagini literare cu iz oriental”; Alice Valeria Micu – ”Inima cu care se trăiește scriind”; Gheorghe Moga – ”Dincolo de jocul de cuvinte”; Daniel Săuca, Györfi-Deák György, Viorel Mureșan, Gheorghe Moga – ”Malaxorul de mai (încolo)”; Versuri de Ady Endre traduse de Incze Katalin pe coperta III și ”Arca poeziei. Zbigniew Herbert, Piatra”, în românește de Nicolae Mareș – o rubrică de Viorel Mureșan pe coperta IV. ”Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.