Creștinii intră în Postul Sfinților Petru și Pavel

Creştinii ortodocşi vor intra, începând de mâine, în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, post important care durează din 15 până în 29 iunie, dată la care are loc sărbătoarea celor doi ucenici ai Mântuitorului. Rânduit de Biserică în cinstea acestora, dar şi în amintirea obiceiului lor de a ajuna înainte de a întreprinde acte însemnate (Fapte 13,2 şi 14,23), acest post nu are o durată fixă, începutul său depinzând de momentul variabil al Sfintelor Paşti. Prima zi a Postului Sfinţilor Petru şi Pavel cade, întotdeauna, în lunea de după Duminica Tuturor Sfinţilor, prăznuită la o săptămână după Rusalii. Credincioşii au parte de dezlegări la peşte sâmbăta şi duminica. Peşte se va putea mânca şi luni, marţi şi joi, dacă aceste zile sunt sărbători marcate cu cruce neagră în calendar. Durata postului este diferită de la an la an, în funcție de data la care pică Paştelor. De obicei, Postul Sf. Petru şi Pavel începe în ziua de luni de după Duminica Tuturor Sfinților. Mai exact, este vorba de prima duminică de după Rusalii.

Nu se fac nunți

Postul Petru şi Pavel 2020 este un post uşor, iar în perioada acestui post nu se fac nunți. Postul Sf. Petru și Pavel este un post ușor. În fiecare zi de sâmbătă și duminică este dezlegare la pește, vin și untdelemn. De asemenea, în fiecare zi de luni, miercuri şi vineri se mănâncă legume fără ulei. În schimb, marți și joi este dezlegare la untdelemn și vin. Totodată, în zilele de luni, marţi şi joi este dezlegare la peşte, dacă este sărbătorit un sfânt cu cruce neagră sau roşie. În plus, dacă sărbătoarea pică în zilele de miercuri sau vineri este dezlegare la ulei și vin. În acest an, în Postul Sf. Petru şi Pavel este dezlegare la peşte marţi, 23 iunie, când este sărbătorită Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, fiind o sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox. De asemenea, şi duminică, 21 iunie 2020, este dezlegare la peşte, de Sfântul Mucenic Iulian din Cilicia. Şi în 22 iunie, luni, este dezlegare la peşte, când este sărbătorit Sfântul Grigorie Dascălul. După aceea, cu o zi înainte de Sf. Petru şi Pavel, în 28 iunie 2020, duminică, este dezlegare la peşte, fiind sărbătorită Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan.

Obiceiuri strămoșești

În popor, sărbătoarea Sfinţilor Apostoli este cunoscută sub numele de Sânpetru de Vară; aceasta marchează mijlocul verii agrare, dar şi începutul secerişului. Personaj important din mitologia autohtonă, Sânpetru, este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, care-l consultă în luarea unor decizii. De aceea, Dumnezeu i-a încredinţat porţile şi cheile Raiului, spune tradiţia. Acolo, fiind stăpân peste cămările cereşti, Sfântul Petru hrăneşte animalele sălbatice, mai ales lupii, dar fierbe şi grindina, care se topeşte în bucăţele mici şi nu mai este atât de periculoasă. Din această zi, se spune că privighetoarea și cucul nu mai cântă. Până în 29 iunie, în comunităţile rurale arhaice nu se scuturau merii; se crede că, dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei. Tot acum, Sânpetru “pocneşte din bici”, iar scânteile care apar cu acest prilej se transformă în licurici, care-i călăuzesc pe călătorii rătăciţi pe drumuri de munte sau în pădure.