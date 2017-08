Ansambluri folclorice din şase ţări, pe scena Festivalului Internaţional “Ecouri Meseşene”

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Consiliului Județean Sălaj și a Asociației Naționale de Folclor din România, organizează, în perioada 25-27 august, a 42-a ediție a Festivalului internațional de folclor „Ecouri meseșene”.

Pentru al patrulea an consecutiv, continuă colaborarea cu Festivalul „Someș, cântecele tale” de la Jibou, şi pentru al doilea an consecutiv, cea cu Primăria Zalău și în organizarea Zilelor orașului şi cu Primăria comunei Plopiș, în organizarea spectacolului de la Făgetu pentru comunitatea slovacă.

Ca elemente de noutate, cel mai mare şi mai vechi festival de folclor din Sălaj va cuprinde un spectacol la Satu Mare şi un spectacol al formațiilor și ansamblurilor de copii și tineret, la Zalău.

Potrivit organizatorilor, în acest an, au fost invitate să participe cinci ansambluri folclorice din străinătate (Macedonia, Ungaria, Serbia, Cehia și Slovacia), șase ansambluri din țară (Olt, Gorj, Alba, Maramureș, Arad și Brașov) și aproape toate ansamblurile din județul Sălaj („Meseșul”, cu secțiile română, maghiară și juniori; „Porolissum”; „Columna” Zalău; „Cununa”, „Someșul” Jibou; „Poienița” Cehu Silvaniei ș.a.)

Festivalul va debuta vineri, 25 august, la ora 10, a a ediţie a Festivalului de folclor și meșteșuguri „Someș, cântecele tale”. Programul va cuprinde parada portului popular a ansamblurilor din Serbia, Slovacia și din România şi un spectacol folcloric.

În aceeaşi zi, în intervalul orar 18-20, ansambluri din Macedonia, Cehia și Ungaria, împreună cu „Terbete” (secția maghiară a Ansamblului folcloric „Meseșul”) vor participa la Gala internațională de folclor din cadrul Zilelor culturale Partium la Satu Mare (Grădina Romei, scena Gemelli), eveniment organizat în colaborare cu Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Satu Mare.

În paralel, la Zalău, pe scena din parcare Primăriei, va avea loc un spectacol folcloric susținut de formații și ansambluri de tineret și copii din județul Sălaj: formația de dansuri „Bocșana”, Bocșa; formația de dansuri de la Sâg; ansamblul folcloric „Bujorii Cehului” Cehu Silvaniei; formația de dansuri „Meseșana” din Meseșenii de Sus; Palatul Copiilor Zalău; formația de dansuri de la Deja; formația de dansuri de la Ulciug; Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău; formația de dansuri „Cizereana” din Cizer; formația de dansuri „Tancoska”; ansamblul folcloric „Someșul Junior” Jibou; ansamblul folcloric „Meseșul Junior” Zalău.

Sâmbătă, 26 august, ansamblurile din străinătate vor participa la Zilele Zalăului şi vor face o excursie prin judeţ. Duminică, 27 august, pe scena de la Zalău vor urca ansamblurile folclorice din județele Sălaj, Gorj, Alba, Maramureș, Arad și Brașov participante la Festivalul „Someș, cântecele tale”; Ansamblul „Flori de Romanați” din Dobrosloveni, Olt; Ansambluri folclorice din Macedonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Serbia; Ansamblul „Poienița” Cehu Silvaniei; Ansamblul folcloric „Someșul” Jibou; Ansamblul folcloric „Meseșul” cu soliștii vocali Alina Ploae, Marcel Avram și Ionela Moruțan; Ansamblul folcloric de copii și tineret „Columna” și Ansamblul Artistic Profesionist ,,Porolissum” Zalău cu Sava Negrean Brudașcu.

Tot duminică, de la ora 12.30, la Făgetu, iubitorii muzicii populare sunt invitaţu la un spectacol susţinut de ansamblul din Slovacia.

Pe toată perioada celei de-a 20-a ediții a Zilelor municipiului Zalău (25-27 august), meșterii populari din Sălaj îşi vor expune spre vânzare produsele vizavi de Oficiul Poștal din centrul oraşului.

Parteneri ai evenimentului sunt Consiliul Local și Primăria municipiului Zalău; Casa Municipală de Cultură Zalău; Consiliul Local și Primăria orașului Jibou; Clubul Copiilor Jibou; Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Satu Mare; Primăria comunei Crasna, Primăria comunei Plopiș.