A apărut un nou număr al revistei “Caiete Silvane”

A apărut ediția online a nr. 187 (august 2020) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean și Primăriei municipiului Zalău. Iubitorii de cultură pot răsfoi virtual revista pe caiete-silvane.ro, ediția tipărită urmând să fie distribuită începând de marți, 18 august 2020. După cum a explicat Daniel Săuca, redactorul-șef al revistei, Dosarul numărului este dedicat lui Onisifor Ghibu și a fost realizat în colaborare cu Editura ’’Școala Ardeleană’’. Semnează Ioan-Aurel Pop, Vasile Pușcaș, Traian Vedinaș. În acest număr au scris: Gheorghe Mircea Covaci – ’’Poeme pentru Caiete Silvane’’, cu o prezentare de Ion Mureșan și o parodie de Lucian Perța; Viorel Mureșan – ’’O zi cu Urmuz’’; Imelda Chința – ’’Antologie de proză fantastică a secolului al XIX-lea’’; Carmen Ardelean – ’’Nostalgiile unui globe-trotter temporal’’; Alexandru Jurcan – ’’Umbrele trecutului’’; Otilia Ardeleanu – ’’Femeile Lilith dinlăuntrul meu’’; Gela Enea – ’’Eleanor Mircea sau unde suntem când nu (mai) suntem’’; Marcel Lucaciu – ’’Apocalipsa cuvintelor’’; Viorel Tăutan – ’’Runda a treia’’; Gheorghe Moga – ’’După Sfânta Marie…’’; Simona Ardelean – ’’Filmografiile Simonei. The Adjustment Bureau (2011)’’; Ioan-Pavel Azap – ’’Reeditări filmice (XXXIII)’’; Daniel Mureșan – ’’Cronica discului. Angelica – Without Words’’; Ioan F. Pop – ’’Solilocvii inutile’’; Poeme de Ștefan Drăgan; ’’Dosar Onisifor Ghibu’’, realizat în colaborare cu Editura Școala Ardeleană: Ioan-Aurel Pop – (’’Un luptător și epoca sa’’), Traian Vedinaș – (’’Nevoia de idealuri”), Ion Breazu – (’’Despre Onisifor Ghibu”), Vasile Pușcaș (’’Despre Onisifor Ghibu’’), Onisifor Ghibu (’’Universitatea Daciei Superioare și pedagogia românească. Lecția de inaugurare a catedrei ordinare de Pedagogie și a cursului Prolegomena la o Pedagogie românească, ținută la 19 octombrie 1921’’); Marin Pop – ’’Activitatea despărțământului Zalău al Astrei în perioada 1928-1940’’; Alexandru-Bogdan Kürti – ’’Deservenții de culte în vizorul Securității (III)’’; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – ’’Două sigilii ale Prefecturii și Subprefecturii județului Sălaj (1922)’’; László László – ’’Tratatul de pace de la Trianon în manualele din România și Ungaria’’; Daniel Săuca, Györfi-Deák György, Viorel Tăutan și Viorel Mureșan – ’’Malaxorul de august (epidemic)’’ și ’’Arca poeziei’’ și ’’Giuseppe Ungaretti Ultimele coruri pentru tărâmul făgăduinței (7)’’, traducere de Nicoleta Dabija, o rubrică de Viorel Mureșan.