Bancul zilei

– Când am fost la vânătoare în Africa, am întâlnit un leu. Am pus puşca la ochi şi am tras, dar nu l-am nimerit. Am tras în continuare până am rămas fără muniţie. Atunci am luat-o la fugă. Leul după mine. Am avut mare noroc că leul a alunecat şi am reuşit să scap.

– Eu, în locul tău, aş fi făcut pe mine.

– Dar pe ce crezi ca a alunecat leul?