Tratamentele obligatorii pe care trebuie să le facem la pomii fructiferi

Pentru o protecție reușită a pomilor fructiferi, este nevoie de o informare constantă și consistentă din partea fiecărui fermier sau deținător de astfel de specii. În general, tehnologiile de protecție sunt diferențiate pe specii și chiar pe soiuri, familii sau varietăți, acestea având sensibilitate (sa rezistență) diferită față de anumite boli sau dăunători.

O schemă de tratamente cuprinde de obicei cel puțin 10 aplicări de produse pentru protecția plantelor (semințoasele), împărțite în funcție de fazele de vegetație ale pomilor și, mai ales, în funcție de momentele favorabile atacului diferiților agenți patogeni. Spre exemplificare, la specia măr se cunoaște faptul că soiul Golden are o sensibilitate mai mare la atacul de rapăn, iar soiul Jonathan are o sensibilitate ridicată la făinare. Se cunosc și soiuri cu rezistență la aceste boli, cum ar fi Florina (rezistent la rapăn) sau Prima (rapăn și făinare), dar și cu unele minusuri.

Dacă în perioada de repaus vegetativ tratamentele obligatorii sunt ușor de stabilit și respectat (produse pe bază de cupru pentru boli și uleiurile horticole pentru dăunători) pentru majoritatea speciilor, în perioada de vegetație acestea trebuie stabilite în funcție de specii, soiuri și principalii agenți dăunători (boli, dăunători, buruieni).

Pentru principalele specii semințoase (măr, păr, gutui), prioritare sunt tratamentele împotriva rapănului, făinării și focului bacterian (în unii ani și moniliozele), iar dăunătorii sunt: afidele, viermele merelor, acarienii (în unele cazuri și păduchii lânoși, țestoși, molia pieliței fructelor, Psylla spp, Lepidopterele minatoare).

Tratament efectuat în faza de dezmugurit (muguri florali vizibili)

În aceasta fază, se recomandă aplicarea unui produs de contact împotriva rapănului, de preferat cu acțiune de contact (ex.: Antracol 70 WP), la care se adaugă un produs pe bază de sulf pentru făinare și un insecticid tot de contact (ex.: Decis)

Tratament efectuat în faza de înflorit (sfârșit de înflorit – căderea petalelor)

Se recomandă în mod expres aplicarea produsului destinat focului bacterian (Aliette 80 WG), combinat cu un fungicid destinat rapănului și făinării și un insecticid sistemic destinat controlului minatoarelor, viespea merelor sau Psylla.

Tratament efectuat în faza fruct de 10mm

Putem folosi un produs sistemic cu acțiune dublă (rapăn și făinare, ex: Luna Experience), asociat cu un insecticid sistemic (ex: Proteus sau Movento) și un acaricid (ex: Envidor). Insecticidul îl vom alege în funcție de dăunătorii-țintă prezenți.

Tratament efectuat în faza de fruct 30-40mm

Produsul recomandat pentru această fază trebuie să aibă aceleași calități enumerate la punctul 3, dar să fie dintr-o altă familie chimică (ex: Flint Plus); pentru partea insecticidă, recomandăm alegerea unui produs sistemic/translaminar cu spectru larg de combatere a insectelor (ex: Calypso).

Pentru stabilirea eficientă a momentelor-cheie de tratament este nevoie de menținerea unui istoric al apariției dăunătorilor și declanșarea atacului bolilor problematice. Zonele geografice diferite oferă un microclimat diferit și, astfel, o evoluție diferită a bolilor și dăunătorilor. Condițiile meteorologice (secetă, ploi, vijelii) sunt, de asemenea, factori importanți de creștere sau limitare a virulenței atacului patogenilor.

O altă verigă în menținerea sub control a factorilor dăunători sunt lucrările tehnologice de calitate: tăierile anuale să includă și eliminarea ramurilor nesănătoase (atacate, rupte, debilitate) și a fructelor mumifiate, eliminarea din zona pomilor a resturilor vegetale care reprezintă o sursă permanentă de infecție (ramuri, frunze, fructe); aplicarea tratamentelor pe bază de cupru după lucrările de tăiere (cicatrizează rănile rezultate în urma tăierilor sau a altor lucrări mecanice, maturează scoarța-crește rezistența la ger, economisim soluție de stropit); erbicidarea la momentele recomandate (eliminăam concurența pentru apă și substanțe nutritive, eliminăm eventualele gazde pentru boli și dăunători); erbicidarea poate include și eliminarea lăstarilor bazali (plivitul chimic), în cazul în care folosim produsul Basta (erbicid total de contact).