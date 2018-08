Mustul roze și extinderea ariei de livrare, inclusiv București și Ilfov – printre noutățile Campaniei „Vin de casă din must de la Jidvei” 2018

Ediția din acest an a Campaniei „Vin de casă din must de la Jidvei” aduce o serie de noutăți atât pentru gospodarii fideli, care au comandat must și în anii anteriori, cât și pentru cei care comandă mustul pentru prima dată.

Pe Dealurile Târnavelor au mai rămas câteva zile ce despart podgoria Jidvei de începutul culesului. Este momentul cel mai important din an, acela în care munca din ultimele luni dă roade struguri sănătoși și de cea mai bună calitate. Acești struguri se vor transforma în mustul cu care gospodarii pot obține cel mai bun vin de casă, astfel că atenția specialiștilor Jidvei se îndreaptă asupra momentului cel mai potrivit pentru cules, cel în care strugurii au conținutul optim de zahăr și aciditatea perfectă.

Noutatea anului: mustul roze

Cea mai importantă noutate a campaniei „Vin de casă din must de la Jidvei”, ediția 2018, este posibilitatea de a comanda, pe lângă sortimentele de must deja cunoscute și apreciate – Sauvignon Blanc și Fetească Regală cu Muscat Ottonel -, și mustul roze.

„Până nu demult, Podgoria Târnave era cunoscută pentru vinurile sale albe. În ultimii ani, schimbarea ușoară a microclimatului a favorizat introducerea în podgorie și a soiurilor de struguri negri: Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz și Fetească Neagră. Din aceste soiuri se obține mustul roze și mai apoi vinurile roze de o înaltă calitate. Obținerea mustului roze implică o atenție deosebită deoarece strugurii se recoltează la primele ore ale dimineții și se prelucrează foarte repede. Eforturile noastre sunt mereu răsplătite pentru că mustul roze stă la baza unor vinuri onctuoase, vinuri cu arome și gusturi de fructe de pădure, vinuri lungi, dacă vreți, vinuri care, din acest an pot fi obținute și de către cei care comandă must de la Jidvei”, a declarat Ioan Buia, Directorul Complexului de Vinificație Jidvei.

Mustul se livrează în 15 județe, plus București și Ilfov

Compania Jidvei asigură transportul mustului în condiții optime în localități din județele: Alba, Sibiu, Mureș, Cluj, Brașov, Hunedoara, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Harghita, Covasna, Prahova (până la Câmpina), Gorj, Dâmbovița, Neamț, București și Ilfov.

Cel mai mare producător de profil din România, a extins, anul acesta, la 15 numărul județelor în care se poate comanda și livra mustul. Mai mult, în premieră, în campania din acest an, mustul de la Jidvei poate fi comandat și în București și Ilfov, zone pentru care mustul se livrează într-un punct fix din Capitală.

Comenzile de minimum 100 kg vor fi preluate din puncte fixe de distribuție din localitățile vizate, iar comenzile de minimum 250 kg vor fi livrate la adresa de livrare precizată de cumpărător în comandă, în măsura posibilităților.

Bonusuri importante pentru comenzi mai mari și gospodarii fideli

Campania „Vin de casă din must de la Jidvei” îi răsplătește cu bonusuri importante atât pe cei care comandă cantități mai mari, cât și pe gospodarii fideli. Astfel, la fiecare 1.000 de kg de must achiziționate, clienții beneficiază de 100 de kg de must bonus”. „Mustul poate fi ridicat și direct de la crama Jidvei, beneficiind de aceeași bonificație la fiecare 1.000 de kg de must achiziționate”, explică Ioan Buia.

Un bonus special a fost introdus din acest an pentru persoanele care au comandat must în cadrul Campaniei „Vin de Casă din Must de la Jidvei – 2017”. Acești gospodari pot să recomande prieteni pentru achiziționarea mustului în cadrul Campaniei din acest an, iar pentru fiecare client adus, care comandă minimum 100 de kg de must, clienții din 2017 vor primi câte o sticlă de vin spumant pentru fiecare 100 kg de must achiziționat de clientul recomandat.

Concurs cu premii pentru cel mai bun vin de casă

Pe lângă noutățile campaniei de must din acest an, Jidvei păstrează și o tradiție îndrăgită de cei care își fac vinul de casă din must de pe Dealurile Târnavelor. Este vorba despre concursul anual în care reprezentanți ai Asociației Degustătorilor Autorizați din România (A.D.A.R.) premiază cel mai bun vin de casă obținut din mustul achiziționat de la Jidvei. Astfel, clienții care comandă minimum 250 kg se pot înscrie la cea de-a IV-a ediție a concursului „Vin de casă din must de la Jidvei – 2019”, un concurs cu premii importante.

Campania „Vin de casă din must de la Jidvei” se desfășoară în perioada 16 iulie -1 septembrie, iar comanda minimă de must este și în acest an de 100 de kilograme. Prețul unui kilogram de must este de 4,5 lei, cu TVA inclus, plata făcându-se la livrarea sau ridicarea comenzii, în baza unui bon fiscal sau a facturii fiscale. Mustul de la Jidvei se livrează deburbat (gata limpezit) și este însoțit de o declarație de conformitate. Comenzile se pot face online – prin formularul de comandă de pe site-ul www.mustdejidvei.ro, sau telefonic la numărul 0755.70.60.00 (tarif normal).