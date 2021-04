Zalăul va fi gazda unei competiţii importante din calendarul Federaţiei Române de Box

Clubul Sportiv Municipal Zalău a primit, în 2020, dreptul de a organiza una dintre competiţiile importante din calendarul Federaţiei Române de Box – Campionatul Naţional Under 22, însă, din cauza pandemiei, competiţie a fost anulată. CSM Zalău a câştigat şi în acest an dreptul de a organiza una dintre competiţiile importante ale FRB – Cupa României rezervatză juniorilor. Evenimentul este programat în perioada 25 – 30 mai, în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”, competiţie la care clubul zălăuan va fi reprezentată de opt sportivi pregătiţi de antrenorii Adrian Popuţea şi Ioan Dragoş.

Cupa României de la Zalău este a şasea competiţie din calendarul naţional al FRB, primele patru desfăşurându-se în lunile februarie martie. 12 competiţii sunt programate în acest an de Federaţia Română de Box, pentru patru dintre ele nefiind încă stabilită locaţia. Nu este exclus ca Zalăul să organizeze în acest an şi un Campionat Naţional, cel mai probabil unul dintre cele pentru cadeţi, juniori sau Under 22.

„Organizarea Cupei României la Zalău a fost aprobată în şedinţa Biroului Federal din 24 martie şi va avea loc în perioada 25 – 30 mai. Vom avea şi noi opt sportivi, cu care ne dorim să obţinem rezultate cât mai bune. Din păcate, publicul nu va avea acces la acest eveniment, fiindcă acestea sunt regulile impuse de Minister, dar sperăm să fie un eveniment reuşit. Cel mai mult ne dorim să nu intervină schimbări majore şi să putem duce la bun sfârşit această organizare, să nu păţim ca anul trecut, când s-a anulat Campionatul Naţional Under 22. Este foarte important că putem organiza acest eveniment în Sala Sporturilor, deoarece în perioada respectivă nu vor fi alte competiţii”, ne-a declarat Silviu Mureşan, directorul CSM Zalău, care este şi vicepreşedintele Federaţiei Române de Box.

La evenimentul de la Zalău vor participa aproximativ 180 de juniori.